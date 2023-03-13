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Nas redes sociais

'Devia estar aposentada': alunas de Biomedicina ironizam colega de 40 anos

Vídeo foi inicialmente publicado no "close friends" do Instagram de uma das meninas; o conteúdo, contudo, foi vazado por um dos integrantes do grupo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mar 2023 às 15:43

Publicado em 13 de Março de 2023 às 15:43

As três meninas do vídeo são estudantes de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru
As três meninas do vídeo são estudantes de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru Crédito: Reprodução/Twitter
Três alunas do curso de Biomedicina da Unisagrado, instituição de ensino superior de Bauru (interior de São Paulo, a 330 km da capital), viralizaram nas redes sociais por causa de um vídeo sobre uma colega de classe que tem 40 anos de idade.
"Quiz do dia. Como desmatricula uma colega de sala?" Assim começa o vídeo, que foi inicialmente publicado no "close friends" do Instagram — traduzido do inglês, "amigos próximos", uma ferramenta para publicar os storys da rede social apenas para um grupo pequeno de pessoas. Contudo, algum desses "amigos" divulgou o conteúdo.
As três meninas dão risada e outra continua. "Ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Acha que a professora é o Google." Elas desativaram as redes sociais.
Na sexta-feira (10), a Unisagrado divulgou uma nota no seu Instagram, afirmando que está tratando do caso "no âmbito institucional". A publicação, que até esta segunda continua mais de 6.300 comentários, contém diversos recados de apoio à estudante de 40 anos que foi vítima das meninas.

Leia a nota da Unisagrado

"Para começarmos esta conversa, deixamos claro que não compactuamos com qualquer tipo de discriminação. Completando... defendemos uma causa: A EDUCAÇÃO. Na verdade, somos a causa. Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós."

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da universidade afirmou que se pronunciará novamente sobre o caso ainda nesta segunda.

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