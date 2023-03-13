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Fuga em massa

Detentos serram celas e 11 deles conseguem fugir de presídio no Ceará

A fuga dos 11 detentos aconteceu durante a madrugada e só foi percebida quando os policiais penais realizavam a vistoria de rotina

Publicado em 13 de Março de 2023 às 12:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2023 às 12:27
Secretaria de Administração Penitenciária divulgou identidade dos foragidos
Secretaria de Administração Penitenciária divulgou identidade dos foragidos Crédito: Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará
Detentos serram celas e 11 deles conseguem fugir de presídio no Ceará. A fuga em massa foi registrada na madrugada deste domingo (12), na Unidade Prisional Elias Alves da Silva, em Itaitinga.
Os foragidos serraram as barras das celas em que estavam e conseguiram deixar a penitenciária. A fuga só foi percebida quando policiais penais fizeram uma vistoria de rotina e se depararam com as celas serradas. Nenhum dos homens foi encontrado até a manhã desta segunda (13).
A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização informou que as forças de segurança estão "empenhadas em diligências ininterruptas para a recaptura".
Os fugitivos cumpriam penas pelos crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas, segundo o TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará). Uma investigação interna foi aberta para apurar as circunstâncias da fuga. Denúncias sobre foragidos podem ser feitas pelo número 181.

Quem são os foragidos?

  • Andrew Gabriel do Nascimento
  • Antonio Aristides Alves Ferreira
  • Antonio Vitor Gomes Leandro
  • Antonio Paulo Marinho de Sousa 
  • Geoge Rodrigues de Matos 
  • José Leudimar Ferreira da Silva
  • Kelvin Azevedo Lima
  • Lucas do Nascimento Reis
  • Luís Fernando Alexandre Viana
  • Luis Augusto Sabino da Silva
  • Will Alves dos Santos

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