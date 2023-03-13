Detentos serram celas e 11 deles conseguem fugir de presídio no Ceará. A fuga em massa foi registrada na madrugada deste domingo (12), na Unidade Prisional Elias Alves da Silva, em Itaitinga.
Os foragidos serraram as barras das celas em que estavam e conseguiram deixar a penitenciária. A fuga só foi percebida quando policiais penais fizeram uma vistoria de rotina e se depararam com as celas serradas. Nenhum dos homens foi encontrado até a manhã desta segunda (13).
A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização informou que as forças de segurança estão "empenhadas em diligências ininterruptas para a recaptura".
Os fugitivos cumpriam penas pelos crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas, segundo o TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará). Uma investigação interna foi aberta para apurar as circunstâncias da fuga. Denúncias sobre foragidos podem ser feitas pelo número 181.
Quem são os foragidos?
- Andrew Gabriel do Nascimento
- Antonio Aristides Alves Ferreira
- Antonio Vitor Gomes Leandro
- Antonio Paulo Marinho de Sousa
- Geoge Rodrigues de Matos
- José Leudimar Ferreira da Silva
- Kelvin Azevedo Lima
- Lucas do Nascimento Reis
- Luís Fernando Alexandre Viana
- Luis Augusto Sabino da Silva
- Will Alves dos Santos