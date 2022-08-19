Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Decisão do STF torna Eduardo Cunha inelegível novamente
Eleições 2022

Decisão do STF torna Eduardo Cunha inelegível novamente

Ex-presidente da Câmara dos Deputados teve seu mandato cassado em 2016 por quebra de decoro parlamentar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2022 às 13:50

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 13:50

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que havia "afastado a inelegibilidade" do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. Com isso, o ex-deputado não poderá se candidatar nas próximas eleições. As informações são da Agência Brasil.
A decisão de Fux decorre do acolhimento de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, após a defesa de Cunha ter conseguido, junto ao TRF-1, decisão de antecipação de tutela para suspensão dos efeitos da inelegibilidade.
Cunha teve seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados em 2016 por quebra de decoro parlamentar, após denúncias de ter ocultado a existência de contas bancárias no exterior, e por ter mentido sobre a existência delas durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a Petrobras.
Sessão de votação do pedido de perda de mandato do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em 12/09/2016
Eduardo Cunha presidiu a Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/ Câmara dos Deputados
Diante da decisão do TRF, que daria a Cunha o direito de candidatar-se nas eleições de 2022, a PGR apresentou, então, uma Suspensão de Tutela Provisória (STP), sob o argumento de que a decisão do TRF-1 interfere em atos de natureza interna corporis da Câmara dos Deputados.
Um outro argumento apresentado foi o de que "o ajuizamento da ação por Cunha próximo às eleições teria sido utilizado para criar um risco artificial de ofensa a seus direitos políticos para poder concorrer no pleito", informou o STF.
Na decisão, Fux observou que a decisão do TRF-1 foi fundamentada em uma "aparente violação" a regras do Regimento Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.
O ministro, no entanto, acrescentou que o STF já tem jurisprudência sedimentada "no sentido de ser restrito o controle judicial sobre os atos interna corporis do Poder Legislativo, relacionados à interpretação de regras regimentais", caso não tenham "paralelo claro e expresso na própria Constituição Federal, sob pena de violação ao postulado da separação de Poderes".

Veja Também

Veja quanto tempo cada candidato do ES terá no horário eleitoral

Conta de Casagrande no Twitter é alvo de ataque hacker

Três partidos no ES não cumpriram cota de gênero, mas podem se regularizar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eduardo Cunha STF Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais são os golpes mais comuns do Imposto de Renda e como evitá-los
Imagem de destaque
Artemis 2: os 40 minutos críticos em que tripulação de missão à Lua ficará sem comunicação com a Terra
Imagem de destaque
O geógrafo brasileiro que viveu 3 anos em Teerã e explorou o país: 'O estreito de Ormuz é o fim do mundo do Irã'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados