Decisão do STF sobre depoimento oral de Bolsonaro terá videoconferência ao vivo

O ministro do STF Celso de Mello deve determinar julgamento em uma sessão do plenário a ser realizada em sistema de videoconferência Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Com isso, Celso de Mello deve determinar o julgamento da questão em uma sessão do plenário a ser realizada em sistema de videoconferência, o que possibilitará ao público ter amplo acesso ao debate entre os magistrados, em tempo real.

O ministro permitiu também que os advogados de Moro participem da sessão, além da Advocacia-Geral da União (AGU), que representa Bolsonaro, e do procurador-geral da República, Augusto Aras

Há duas semanas, Celso de Mello, que é relator do inquérito, já tinha decidido que Bolsonaro teria que depor diante de um delegado da PF e que Moro poderia também fazer perguntas a ele, por intermédio de seus advogados.

Segundo ele, o "privilégio cerimonial" de um depoimento por escrito "não tem sentido porque fere profundamente o princípio republicano que tem suporte na igualdade de todos perante a lei".

Além disso, Bolsonaro não seria "mera testemunha nem simples vítima", o que daria a ele o direito de depor por escrito. Mas sim "autoridade investigada por supostos crimes".

A decisão foi divulgada por Celso de Mello quando ele estava de licença médica.

O ministro Marco Aurélio Mello assumiu depois o caso, como seu substituto regimental. E determinou que o depoimento oral de Bolsonaro fosse suspenso até que a questão fosse debatida no plenário virtual do STF.

Por esse meio, os ministros apresentam seus votos por escrito e respondem se estão ou não de acordo com a posição do relator.

Celso de Mello voltou de licença na sexta (25) e reassumiu suas funções, revertendo nesta terça (29) a decisão de Marco Aurélio.