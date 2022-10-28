Debate da Globo: como assistir, horário e regras do duelo entre Lula e Bolsonaro

A TV Globo realiza o último debate entre os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno nesta sexta-feira, (28). Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam com mediação do jornalista William Bonner.
As duas campanhas tratam o debate presidencial desta sexta como o principal fato político antes da eleição e investem todos os esforços na preparação dos candidatos para o último enfrentamento direto.
Enquanto o QG petista considera que Lula não pode escorregar, para manter a liderança conquistada no primeiro turno, o time bolsonarista aposta na estratégia de "tudo ou nada" e deposita na aparição em rede nacional as últimas expectativas de uma virada na disputa eleitoral.
Qual horário do debate da Globo?
O debate presidencial começa às 21h30, após a novela "Travessia".
Como assistir o debate pela TV?
Na televisão, o debate será transmitido ao vivo pela TV Globo e pela GloboNews.
Como assistir o debate da Globo pela internet?
Pela internet, o debate poderá ser acompanhado pelo site do g1 e pelo Globoplay.
Onde acontecerá o debate?
O embate entre os candidatos à Presidência da República será realizado nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Quais as regras do debate?
O debate será dividido em cinco blocos. O primeiro e o terceiro, de temas livres, terão duração de 30 minutos. Cada candidato terá 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Bolsonaro abre o primeiro bloco e Lula o terceiro.
Já o segundo e o quarto blocos terão temas determinados, com a duração de 10 minutos cada, totalizando 20 minutos. Os candidatos deverão escolher entre seis temas que serão oferecidos pela TV Globo em um telão, e cada tópico só pode ser escolhido uma única vez. Cada candidato terá cinco minutos para debater o assunto, entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Lula inicia as perguntas no segundo bloco, e Bolsonaro inicia no quarto.
O quinto bloco é destinado às considerações finais, começando por Lula. A ordem em cada bloco foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Após o debate, os candidatos poderão participar de uma entrevista coletiva na sala de imprensa, de 10 minutos para cada, iniciando por Lula, ordem que também foi definida por sorteio.