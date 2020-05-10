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Presidência da República

De olho em 2022, partidos já vão atrás de Sergio Moro

Ex-ministro da Justiça rompeu com Bolsonaro e é um nome forte para disputar a Presidência da República, mas ainda não respondeu aos convites
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 09:17

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 09:17

Desde que deixou o governo, em 24 de abril, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, já foi procurado por ao menos dois partidos: Podemos e PSL. Embora seja visto como potencial candidato à Presidência em 2022, o ex-juiz da Lava Jato tem evitado o assunto.
O então ministro da Justiça, Sergio Moro, no dia em que anunciou sua demissão do governo Bolsonaro
O então ministro da Justiça, Sergio Moro, no dia em que anunciou sua demissão do governo Bolsonaro Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Analistas e políticos avaliam que Moro pode quebrar a polarização entre o bolsonarismo e a esquerda que dominou as últimas eleições presidenciais, já que deve ser atacado pelos dois lados.
Responsável por condenar o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá, Moro acusou Bolsonaro de interferir politicamente na troca do comando da Polícia Federal (PF).
Ele já prestou depoimento neste processo, que corre na Procuradoria-Geral da República (PGR) e em que também é apurado se o ex-magistrado cometeu o crime de denunciação caluniosa - se essa hipótese se confirmar, os planos políticos podem ser atingidos.

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Os defensores do ex-ministro lembram que, a seu favor, ele tem apoio de parlamentares, como integrantes da bancada Muda Senado, defensora do pacote anticrime e da prisão após condenação em segunda instância.
Além disso, ele tem a simpatia de alguns movimentos que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como o Vem Pra Rua.

SEM CONVERSA, POR ENQUANTO

Aos partidos que o procuraram, Moro disse que qualquer movimentação política neste momento seria usada contra ele pelos bolsonaristas, que já o enxergam como potencial adversário em 2022.
"Ele não quer conversar sobre isso (2022), até porque seria fornecer munição ao inimigo. Nesse momento de consciência cívica não estamos pensando em eleição. Mas depois de vencida esta etapa, se houver interesse dele o partido estará de braços abertos", afirmou o senador Alvaro Dias (Podemos-PR).

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"A ligação dele é mais próxima com o Podemos, mas o PSL está com a ficha na fila. Sérgio Moro racha esse público bolsonarista que é anti-esquerda e combate à corrupção", disse o senador Major Olimpio (PSL-SP), líder do partido no Senado e ex-aliado de Bolsonaro.
Procurado por meio de sua assessoria sobre o interesse de partidos em filiá-lo, Moro informou que não iria comentar.

INSTITUTO ROSÂNGELA MORO

Chamou atenção do mundo político a criação do Instituto Rosângela Moro, um mês antes da saída do ex-juiz do governo. A mulher do ex-juiz descreve a instituição como "organização sem fins lucrativos, com objetivo de impulsionar projetos de impacto social".
A entidade tem feito ações como doação de equipamentos de proteção contra a Covid-19, sem a participação de Moro.

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No perfil do instituto no Instagram, há uma marcação de outra página, que torce pela candidatura do ex-ministro. O post, de uma semana atrás, contém uma foto de Moro e a legenda "Obrigado, #Até2022".
A reportagem entrou em contato com a entidade, mas não obteve resposta. 

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