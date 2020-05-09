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Em Brasília

Manifestantes fazem ato para atacar Moro, Congresso e Supremo

Na manifestação feita por apoiadores de Bolsonaro, líderes pedem a volta do regime militar e o fechamento do Congresso Nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 15:58

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 15:58

Os líderes do movimento chegaram a pedir ao microfone, em certo momento, que os bolsonaristas devem "caçar" petistas infiltrados na manifestação. "Sabemos que vocês estão aqui. Vamos achá-los e entregar à polícia."
Em cima de um trio elétrico que exibe uma faixa com a frase "STF Ditador", líderes pedem a volta do regime militar e o fechamento do Congresso Nacional. No microfone, pedem inclusive a deposição dos governadores.
"Força, família policial. Queremos o Exército nas ruas. Fora governadores, fora Supremo. O Brasil apoia Jair Bolsonaro. Fora Doria, fora Alcolumbre. Vocês são uma vergonha nacional. O Brasil cansou de vocês", discursou uma manifestante, sendo aplaudida pelos apoiadores.
Com frases e cartazes de ataque ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se aglomeram em Brasília, na tarde deste sábado (9), em um ato antidemocrático convocado através de redes sociais.

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Na lateral do gramado, manifestantes também se aglomeram em torno de carros de som, que tocam hinos das forças armadas. O ato ignora todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Os manifestantes fizeram uma carreata pelas ruas da capital federal e, por volta das 12 horas, se concentraram no gramado da Esplanada dos Ministérios.
A maior parte dos apoiadores não usa máscaras de proteção. No microfone, eles também usam palavras de ataque à imprensa e fazem orações para o presidente.

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