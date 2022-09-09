Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%
Pesquisa

Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%

Ex-presidente manteve mesmo patamar da pesquisa anterior, divulgada há uma semana. Já Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos dentro da margem de erro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2022 às 20:51

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 20:51

Lula e Jair Bolsonaro
Lula e Jair Bolsonaro polarizam a eleição presidencial Crédito: Reprodução de vídeo e Divulgação
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais uma vez lidera a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 9, com 45% dos votos, 11 pontos porcentuais a mais que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 34% e está na segunda posição.
O petista mantém o mesmo número da pesquisa anterior, do dia 1º deste mês; o atual chefe do Executivo oscilou dois pontos para cima, ainda dentro da margem de erro. Esse foi o primeiro levantamento depois do atos bolsonaristas no 7 de Setembro.
Os candidatos são seguidos por Ciro Gomes (PDT), com 7%, que oscilou dois pontos para baixo e está empatado tecnicamente com Simone Tebet, que manteve os mesmos 5%. Brancos e nulos somam 4% e 3% não sabem ou não responderam. Essa foi a primeira pesquisa após os atos do dia 7 de Setembro, nesta quinta-feira.
  • Lula (PT): 45%
  • Jair Bolsonaro (PL): 34% 
  • Ciro Gomes (PDT): 7% 
  • Simone Tebet (MDB): 5% 
  • Soraya Thronicke (União Brasil): 1% 
  • Em branco/nulo/nenhum: 4% 
  • Não sabe: 3% 
Pablo Marçal (Pros), Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB) não pontuaram.

SEGUNDO TURNO

Na simulação de segundo turno da pesquisa Datafolha, Lula tem 53% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 39%. Na última pesquisa, em agosto, Lula tinha os mesmos 53% e Bolsonaro 38%.
A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de setembro e entrevistou 2.676 eleitores presencialmente em 191 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Magno Malta é internado em hospital em meio à disputa pelo Senado

Colunista de A Gazeta entrevista candidatos ao Senado pelo ES

Viu alguma fake sobre eleições no ES? Envie para a checagem de A Gazeta

Ipec: veja a disputa de Lula e Bolsonaro entre católicos e evangélicos no ES

Como doar para candidatos e acompanhar quanto cada um recebe no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Datafolha Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul
Imagem de destaque
Feng Shui: 3 dicas essenciais para melhorar a energia da sua casa
Volkswagen Tera 2026
Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados