Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%

Lula e Jair Bolsonaro polarizam a eleição presidencial Crédito: Reprodução de vídeo e Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais uma vez lidera a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 9, com 45% dos votos, 11 pontos porcentuais a mais que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 34% e está na segunda posição.

O petista mantém o mesmo número da pesquisa anterior, do dia 1º deste mês; o atual chefe do Executivo oscilou dois pontos para cima, ainda dentro da margem de erro. Esse foi o primeiro levantamento depois do atos bolsonaristas no 7 de Setembro.

Os candidatos são seguidos por Ciro Gomes (PDT), com 7%, que oscilou dois pontos para baixo e está empatado tecnicamente com Simone Tebet, que manteve os mesmos 5%. Brancos e nulos somam 4% e 3% não sabem ou não responderam. Essa foi a primeira pesquisa após os atos do dia 7 de Setembro, nesta quinta-feira.

Lula (PT): 45%

45% Jair Bolsonaro (PL): 34%

34% Ciro Gomes (PDT): 7%

7% Simone Tebet (MDB): 5%

5% Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

1% Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 3%



Pablo Marçal (Pros), Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB) não pontuaram.

SEGUNDO TURNO

Na simulação de segundo turno da pesquisa Datafolha, Lula tem 53% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 39%. Na última pesquisa, em agosto, Lula tinha os mesmos 53% e Bolsonaro 38%.