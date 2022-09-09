Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais uma vez lidera a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 9, com 45% dos votos, 11 pontos porcentuais a mais que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 34% e está na segunda posição.
O petista mantém o mesmo número da pesquisa anterior, do dia 1º deste mês; o atual chefe do Executivo oscilou dois pontos para cima, ainda dentro da margem de erro. Esse foi o primeiro levantamento depois do atos bolsonaristas no 7 de Setembro.
Os candidatos são seguidos por Ciro Gomes (PDT), com 7%, que oscilou dois pontos para baixo e está empatado tecnicamente com Simone Tebet, que manteve os mesmos 5%. Brancos e nulos somam 4% e 3% não sabem ou não responderam. Essa foi a primeira pesquisa após os atos do dia 7 de Setembro, nesta quinta-feira.
- Lula (PT): 45%
- Jair Bolsonaro (PL): 34%
- Ciro Gomes (PDT): 7%
- Simone Tebet (MDB): 5%
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1%
- Em branco/nulo/nenhum: 4%
- Não sabe: 3%
Pablo Marçal (Pros), Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB) não pontuaram.
SEGUNDO TURNO
A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de setembro e entrevistou 2.676 eleitores presencialmente em 191 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.