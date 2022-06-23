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Sem feridos

Crianças são retiradas de brinquedo por bombeiros em parque de SP

O problema ocorreu no brinquedo Tapete Mágico, plataforma que sobe e desce em movimentos circulares. Segundo a prefeitura, a falha técnica provocou o travamento do equipamento

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 19:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2022 às 19:05
Crianças foram resgatadas em parque de SP
Crianças foram resgatadas em parque de SP Crédito: Twitter @BombeirosPMESP
Cerca de dez crianças tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros de um brinquedo que teve uma pane no parque Cidade da Criança, nesta quinta-feira (23), em São Bernardo do Campo, ABC. Ninguém ficou ferido.
O problema ocorreu no brinquedo Tapete Mágico, ou Tapis Volant, plataforma que sobe e desce em movimentos circulares.
De acordo com os bombeiros, a corporação foi chamada pouco depois das 11h e quatro viaturas foram enviadas para o local.
Segundo a prefeitura, a falha técnica no brinquedo provocou o travamento do equipamento.
"Por causa da altura, o Corpo de Bombeiros foi acionado para remover cerca de 10 crianças que ficaram presas. Ninguém ficou ferido", afirmou a prefeitura, em nota.
A empresa Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo, que administra a Cidade da Criança, acionou os bombeiros e a Polícia Militar, segundo a prefeitura.
De acordo com a administração municipal, o equipamento que apresentou problemas será interditado para manutenção. Os demais brinquedos estavam funcionando.
A concessionária disse que no momento do problema, o brinquedo entrou em modo operacional, que fez o travamento.
"A adoção do modo segurança, com o travamento da atração, obedece aos preceitos técnicos e normativos", afirmou a empresa.
Segundo ela, o brinquedo tem capacidade para receber até 40 pessoas. "Todas as atrações [35] da Cidade da Criança têm manutenção e são submetidas a testes de segurança diários."
Em julho de 2019, uma mulher de 40 anos morreu depois de cair de uma montanha-russa em miniatura, na Cidade da Criança. A doméstica Ilma Pereira de Souza teria passado mal, quando andava no brinquedo Brocumela junto com sua filha, na época com 6 anos.
Com mais de 50 anos de história, a Cidade da Criança sofreu ameaça de fechamento em 2020, quando a então gestora do parque chegou a dizer que iria encerrar as atividades do local, mas depois recuou.
Durante a pandemia de Covid-19, o parque chegou ficar seis meses sem funcionar e voltou a abrir em outubro de 2020.

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