Criança e jovem reféns são liberados após morte de sequestrador em MG

Uma criança de 7 anos e um jovem de 23 foram libertados na manhã desta quinta (22) após serem mantidos reféns por cerca de 16 horas, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte. O sequestro foi encerrado após o criminoso ser morto por um atirador de elite, segundo informações da Polícia Miliar de Minas Gerais.
Os dois deixaram o local escoltados por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Minas Gerais.
O sequestrador é ex-namorado da mãe da criança e estaria inconformado com um término de relacionamento entre os dois, segundo informações da Polícia Militar. O rapaz de 23 anos mantido refém é irmão de criação da mulher. O sequestro ocorreu na casa onde a mulher mora com o filho.
O Bope foi acionado e negociou a libertação da criança. Por volta das 9h, a PM informou que o sequestrador estava alterado e ameaçava matar os reféns e tirar a própria vida. A corporação afirmou ainda que o homem exigia a presença da ex-companheira, o que não seria atendido, segundo a polícia.
"Temos uma sinalização muito negativa. Talvez tenhamos que evoluir essa situação para salvaguardar a vida dos reféns", disse a porta-voz da PM, Layla Brunnela, em vídeo divulgado pela corporação. A rua em que fica a casa foi fechada.
Conforme a Polícia Militar, o sequestro começou por volta das 18h de quarta-feira (21). O homem chegou à casa e agrediu a ex-mulher, que conseguiu fugir, mas criança e o jovem foram feitos reféns.