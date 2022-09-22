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Belo Horizonte

Criança e jovem reféns são liberados após morte de sequestrador em MG

O homem chegou à casa e agrediu a ex-mulher, que conseguiu fugir, mas criança e o jovem foram feitos reféns
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2022 às 13:49

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 13:49

Uma criança de 7 anos e um jovem de 23 foram libertados na manhã desta quinta (22) após serem mantidos reféns por cerca de 16 horas, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte. O sequestro foi encerrado após o criminoso ser morto por um atirador de elite, segundo informações da Polícia Miliar de Minas Gerais.
Os dois deixaram o local escoltados por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Minas Gerais.
Criança de 7 anos e jovem de 23 são libertados após 16 horas como reféns em Belo Horizonte
Criança de 7 anos e jovem de 23 são libertados após 16 horas como reféns em Belo Horizonte Crédito: Polícia Militar de MG
O sequestrador é ex-namorado da mãe da criança e estaria inconformado com um término de relacionamento entre os dois, segundo informações da Polícia Militar. O rapaz de 23 anos mantido refém é irmão de criação da mulher. O sequestro ocorreu na casa onde a mulher mora com o filho.
O Bope foi acionado e negociou a libertação da criança. Por volta das 9h, a PM informou que o sequestrador estava alterado e ameaçava matar os reféns e tirar a própria vida. A corporação afirmou ainda que o homem exigia a presença da ex-companheira, o que não seria atendido, segundo a polícia.
"Temos uma sinalização muito negativa. Talvez tenhamos que evoluir essa situação para salvaguardar a vida dos reféns", disse a porta-voz da PM, Layla Brunnela, em vídeo divulgado pela corporação. A rua em que fica a casa foi fechada.
Conforme a Polícia Militar, o sequestro começou por volta das 18h de quarta-feira (21). O homem chegou à casa e agrediu a ex-mulher, que conseguiu fugir, mas criança e o jovem foram feitos reféns.

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