Criança e jovem reféns são liberados após morte de sequestrador em MG

Uma criança de 7 anos e um jovem de 23 foram libertados na manhã desta quinta (22) após serem mantidos reféns por cerca de 16 horas, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte. O sequestro foi encerrado após o criminoso ser morto por um atirador de elite, segundo informações da Polícia Miliar de Minas Gerais.