Covas autoriza funcionamento de creches no período noturno em SP

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

As creches poderão receber crianças no período noturno. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou, nesta sexta-feira (26), o projeto de lei que autoriza a medida.

Segundo o texto, publicado no Diário Oficial do Município, CEIs (Centros de Educação Infantil) e creches conveniadas poderão funcionar no período da noite.

Ainda não existe regulamentação sobre o assunto. A proposta é que as instituições da rede municipal possam atender aos pais que trabalham ou estudam no período. As creches receberão as crianças de até 3 anos e 11 meses.

A Câmara Municipal de São Paulo tinha aprovado a proposta no mês passado. O projeto foi idealizado pelo vereador Gilberto Nascimento Jr (PSC). Atualmente os locais funcionam das 7h às 17h.

Segundo o vereador, "pesquisa em campo apontou para uma população, em grande parte, de pais jovens que trabalham no comércio, que ainda estudam, mães que criam seus filhos sozinhas sem qualquer ajuda de familiares, e que estão em todas as regiões da maior cidade do país".

As crianças que frequentarem as creches no período noturno deverão participar de atividades lúdicas e receber cuidados adequados. A proposta é que os país possam retirar as crianças em qualquer horário durante o período, mas os detalhes do projeto ainda precisam ser regulamentados.