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Aracruz altera decreto e libera transporte público e padarias

Na última segunda-feira (23), o prefeito havia suspendido circulação de ônibus que fazem o transporte municipal e limitou o funcionamento das padarias

Publicado em 26 de Março de 2020 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 13:20
24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
O novo decreto liberou o funcionamento de alguns estabelecimentos e atualizou as medidas de prevenção contra o coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, decidiu, nesta quarta-feira (25), alterar o primeiro decreto que suspendia o funcionamento de diversas atividades no município, como transporte e o fechamento de padarias. As medidas visam combater a proliferação do novo coronavírus.
De acordo com a nova decisão, os ônibus que realizam o transporte público podem voltar a circular, mas funcionarão com restrições, que não são explicadas no decreto. Linhas intermunicipais já estavam com restrições na circulação. A reportagem demandou a Prefeitura de Aracruz para saber quais seriam essas restrições, mas ainda não teve retorno.
As padarias também foram autorizadas a voltar ao expediente normal, desde que obedeçam as regras para evitar aglomerações. Até então, só estava permitido o funcionamento interno e os produtos só poderiam ser comercializados com entrega em domicílio. Os estabelecimentos que descumprirem as regras poderão ter a licença de operação suspensa.

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Outra medida alterada foi o funcionamento de hotéis que, com a nova decisão, poderão funcionar, mas estão proibidos de realizarem novos check-in de turistas. De acordo com o novo decreto, o funcionamento de motéis segue proibido.

OUTRAS MEDIDAS

O novo decreto, assinado pelo prefeito Jones Cavaglieri, manteve restrições aos supermercados de Aracruz. Os estabelecimentos deverão limitar o número de clientes, realizando compras simultaneamente a até cinco vezes a quantidade de caixas em funcionamento.
Também continuará sendo realizado o serviço de higienização e desinfecção dos espaços públicos no município, principalmente áreas próximas de hospitais, clínicas e pontos de ônibus, tanto nos bairros da sede como no interior.
Aracruz inicia trabalho de higienização para combater coronavírus
Aracruz inicia trabalho de higienização para combater coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
Além disso, assistentes sociais e técnicos da Vigilância Sanitária estão percorrendo a cidade para conscientizar as pessoas que vivem em situação de rua sobre a necessidade do isolamento social. Segundo a prefeitura, será oferecido aluguel social em caráter provisório para quem não conseguir retornar para a casa dos familiares.

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SERVIÇOS ESSENCIAIS

O decreto manteve o funcionamento de estabelecimentos considerados de uso essencial da população, como supermercados, postos de combustíveis, oficinas, lojas de cuidados aos animais, farmácias e hospitais. Nesses locais é preciso que os responsáveis controlem o fluxo de pessoas no mesmo horário, evitando aglomerações.

ORIENTAÇÃO ÀS EMPRESAS

O prefeito orientou também que as empresas que empregam funcionários em serviços e locais de trabalho fora do município, ao retorno desses colaboradores, cumpram o período de quarentena, que é de 14 dias em isolamento social. Caberá aos empregadores o cumprimento dessa medida.

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