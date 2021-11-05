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Novo cangaço

Corpos de 25 dos 26 mortos em Varginha (MG) são identificados e liberados às famílias

Na ação, ocorrida na madrugada de domingo (31), nenhum policial morreu ou ficou ferido. O último integrante do grupo ainda sem nome divulgado segue no IML
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2021 às 09:21

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 09:21

25 suspeitos de roubos a bancos são mortos em Varginha (MG)
25 suspeitos de roubos a bancos são mortos em Varginha (MG) durante troca de tiros com PM, PRF e Bope Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Polícia Civil de Minas Gerais informou que 25 dos 26 corpos dos suspeitos mortos em ação conjunta da Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Varginha (MG) foram identificados e liberados para familiares.
Na ação, ocorrida na madrugada de domingo (31), nenhum policial morreu ou ficou ferido. O último integrante do grupo ainda sem nome divulgado segue no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.
Em nota, a instituição informa que os exames datiloscópicos (impressão digital) foram realizados pelo Instituto de Identificação da PCMG (16 laudos) e pela Polícia Federal (11) - havendo a emissão de parecer técnico das duas instituições.
"Além do serviço de identificação dos corpos, a Polícia Civil esclarece que está em curso a investigação de fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos", conclui o texto.
Os suspeitos estavam escondidos em duas chácaras onde, segundo as autoridades, arquitetavam um roubo aos moldes do que a polícia chama de "novo cangaço", tática também conhecida como "domínio de cidades". A ação seria semelhante ao ataque ocorrido em Araçatuba (SP), quando foi planejado um roubo de R$ 90 milhões.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve confrontos no local e foram apreendidas armas, munições, granadas e veículos roubados. Na operação, foi apreendida uma carreta com um compartimento secreto que, segundo a Polícia Civil, seria usada na fuga após o assalto.
O tenente-coronel Flávio Santiago, do setor de comunicação da PM de Minas Gerais, disse que a intenção era prender os dois grupos de criminosos, mas houve reação. Como, segundo Santiago, os policiais ocupavam uma posição privilegiada, nenhum deles ficou ferido.

CONFIRA LISTA DE IDENTIFICADOS:

  • Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);
  • Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);
  • Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);
  • Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);
  • Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);
  • Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);
  • Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);
  • Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);
  • Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);
  • Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);
  • Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);
  • Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);
  • Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);
  • José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);
  • José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);
  • Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);
  • Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);
  • Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);
  • Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia;
  • Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);
  • Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);
  • Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);
  • Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);
  • Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);
  • Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

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