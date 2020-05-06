Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coronavírus: movimentação de pessoas cresce em 25 estados e no DF
Combate à Covid-19

Coronavírus: movimentação de pessoas cresce em 25 estados e no DF

A comparação leva em conta dados anônimos de localização divulgados pelo Google, obtidos a partir de aparelhos dos usuário. A reportagem analisou a redução do movimento em três categorias: estações de transporte, parques e lazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 18:53

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 18:53

Vitória - ES - Máscaras usadas nas ruas pelos capixabas.
Quase todos os estados brasileiros tiveram aumento no fluxo de pessoas em locais de circulação pública em abril Crédito: Vitor Jubini
Quase todos os estados brasileiros tiveram aumento no fluxo de pessoas em locais de circulação pública em abril. A única exceção é o Amazonas.
A comparação leva em conta dados anônimos de localização divulgados pelo Google, obtidos a partir de aparelhos dos usuário. A reportagem analisou a redução do movimento em três categorias: estações de transporte, parques (que inclui praias, jardins e praças) e lazer (shoppings, cinemas, bares e restaurantes).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Comparando o fluxo médio na semana de 22 a 29 de março com o registrado na semana de 19 a 26 de abril, 26 das 27 unidades da federação tiveram aumento da circulação em ao menos uma categorias. Em 16, houve aumento nas três.
O fluxo de pessoas ainda é de 40% a 60% menor que no período anterior à quarentena, mas os dados mostram que o isolamento social caiu no último mês, na contramão do aumento do número de casos e mortes por coronavírus.
Até a tarde desta terça (5), quase 8.000 pessoas haviam morrido no país. Mais de 5.000 mortes ocorreram no mês de abril.

Veja Também

Teich defende distanciamento social um dia após Bolsonaro atacar a medida

Em comparação, nos países da Europa mais afetados pelo vírus e que tiveram "lockdown" (forma mais rigorosa de restrição à circulação de pessoas), como Itália e Espanha, há cerca de 80% menos pessoas nos espaços públicos, na comparação com o início do ano. O valor considerado como base é o movimento registrado antes da quarentena, entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro.
Mesmo Portugal, que não teve regras tão rígidas e apresenta números bem mais modestos de mortes e infecções, tem índices maiores de isolamento que o Brasil.
No país, o estado que mais teve aumento no fluxo de pessoas em abril foi Mato Grosso do Sul, com variações de 30% a 40% em relação a março nas três categorias analisadas.
Santa Catarina, por sua vez, teve crescimento de 34% no movimento em espaços de lazer. O estado flexibilizou normas de restrição ao comércio e permitiu a reabertura de shoppings.
Em Blumenau, a 91 km de Florianópolis, clientes foram recebidos com música ao vivo na reabertura do Neumarkt Shopping, no último dia 22.

Veja Também

Governo do ES distribui 10 mil máscaras e continua entrega nos terminais

São Paulo, estado com maior número de infectados, teve aumento de 22% na circulação em locais como praias, parques e praças públicas.
Na outra ponta, o Amazonas foi o único que conseguiu ampliar o isolamento social nas três categorias. O estado enfrenta grave situação de colapso no sistema de saúde, com hospitais lotados e falta de equipamentos. Tem também a maior taxa de mortalidade por coronavírus do país, com 14,1 mortos a cada 100 mil habitantes.
Por lá, o movimento no transporte, parques e locais de lazer caiu de 6% a 8,5% entre março e abril. O fluxo em abril é de 46,5% a 63,5% menor que no período anterior à quarentena.
À exceção do Tocantins, todos os estados do Norte diminuiram o movimento em estações de transporte.

Veja Também

Analistas defendem cooperação internacional para combate efetivo à pandemia

Ainda assim, a circulação de pessoas é maior que na maioria dos estados do Nordeste, região em que o isolamento social parece ter mais adeptos.
Oito dos nove estados são chefiados por governadores declaradamente de oposição a Jair Bolsonaro (sem partido), que tem criticado medidas de isolamento, minimizado o efeito do coronavírus e participado de protestos.

Veja Também

Covid-19: isolamento social sobe no ES, mas continua abaixo do ideal

A região também é a única onde Bolsonaro perdeu no segundo turno das eleições de 2018 e onde o presidente tem maior índice de rejeição, segundo pesquisas Datafolha.
O Ceará é o estado com maior redução de movimento em locais de lazer em relação aos dias anteriores à quarentena, com fluxo 72% menor na última semana de abril do que no início do ano (em março, índice era de 76,4%).
Na sexta (9), Fortaleza terá seu primeiro dia de "lockdown", medida que já começou a valer nesta terça em São Luís. Tanto o Maranhão quanto o Ceará têm superlotação de UTIs por pacientes com Covid-19, e a medida visa frear a disseminação do vírus.

Veja Também

Medidas ajudam a organizar e a reduzir filas nas agências da Caixa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados