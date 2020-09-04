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Prazo

Congresso prorroga por 60 dias vigência de MPs que abrem crédito extraordinário

Os atos da presidência do Congresso que estendem a vigência das MPs estão publicados na edição desta sexta-feira (4), do Diário Oficial da União (DOU)

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 10:49
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França
Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias o prazo de vigência de duas medidas provisórias. A primeira delas, a MP 989, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 348,347 milhões em favor dos ministérios da Educação, Saúde e da Cidadania. A outra medida prorrogada foi a MP 990, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 3 bilhões para transferências a Estados, Distrito Federal e municípios. Os atos da presidência do Congresso que estendem a vigência das MPs estão publicados na edição desta sexta-feira (4), do Diário Oficial da União (DOU).

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