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Lideranças

Congresso tem acordo para derrubada de veto a crédito rural e outros três vetos

Devem ser derrubados ainda os vetos ao texto sobre a inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios e ao projeto da profissão de historiador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 13:01

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 13:01

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
Lideranças do governo no Congresso costuraram um acordo para derrubada de quatro vetos. Segundo o deputado Ricardo Barros (PP-PR), há entendimento para que sejam derrotadas as vedações do presidente Jair Bolsonaro aos projetos sobre crédito rural e ao Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine).
Além disso, devem ser derrubados ainda os vetos ao texto sobre a inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios e ao projeto da profissão de historiador.
Sobre o crédito rural, a equipe econômica prometeu nesta terça (11) ao coordenador da bancada do Nordeste na Câmara, Júlio César (PSD-PI), o envio de um projeto de lei até a quinta-feira (13), em troca da manutenção dos vetos de Bolsonaro à Medida Provisória do Crédito Rural. O impacto calculado é de R$ 980 milhões.
Os demais vetos na pauta da sessão deverão ser decididos no voto.
Ao todo, 17 vetos serão apreciados nesta quarta-feira (12) pelos parlamentares.

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