Ministério encaminha cópia de relatório sobre opositores ao Congresso

André Mendonça, advogado-geral da União Crédito: JOSE DIAS/PR

O ministro da Justiça, André Mendonça, encaminhou ao Congresso na tarde desta terça-feira (11), cópia do relatório produzido pela pasta sobre opositores do governo Jair Bolsonaro. O material impresso foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI).

A existência de um dossiê com informações sobre 579 servidores identificados com o movimento antifascista foi revelada pelo portal UOL. Na última sexta-feira (7), o ministro da Justiça negou o termo "dossiê", afirmando que remete a algo ilegal, mas admitiu que o grupo era monitorado. Pressionado a dizer claramente qual relatório o órgão do ministério elaborou e quem foram os alvos, Mendonça recusou a entrar em detalhes.

Mendonça apresentou relatórios de gestões passadas na intenção de convencer os parlamentares de que a pesquisa sobre opositores do governo é procedimento comum, feito dentro de critérios de legalidade. O ministro também queria mostrar que a busca de informações não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, mas seria uma prática legal que ocorre em todas as gestões.