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Definição

Com quatro jogos por dia, Fifa divulga desenho da tabela da Copa de 2022 no Catar

Entidade máxima do futebol encurtou a fase de grupos para 12 dias e terá início no dia 21 de novembro de 2022. Jogos, no horário brasileiro serão às s 7h, 10h, 13h e 16h na primeira fase
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 11:15

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:15

A Fifa divulgou nesta quarta-feira um desenho da tabela da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. E com os horários e as sedes definidas, se percebe que a entidade e o Comitê Organizador pensaram em uma competição mais compacta com quatro jogos por dia na fase de grupos. A ideia é que o torcedor poderá assistir até duas partidas por dia. O estádio mais perto do centro de Doha fica a 5 minutos de distância, enquanto que o mais longe a uma hora de carro.
Estádio Education City é um dos que já estão prontos para o Mundial de 2022
Estádio Education City é um dos que já estão prontos para o Mundial de 2022 Crédito: Divulgação/Fifa
A novidade será a fase de grupos com quatro jogos por dia, sendo realizada com menos datas, em 12 dias. A Copa do Mundo teve o seu início confirmado para 21 de novembro no estádio Al Bayt, que chama a atenção por seu formato inspirado nas tradicionais tendas árabes. A seleção do Catar protagonizará a partida, ainda com adversário a ser definido.

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A final, em 18 de dezembro, foi confirmada para o estádio de Lusail, que ainda está em obras e terá capacidade para 80 mil pessoas. A disputa do terceiro lugar ocorrerá no Khalifa Stadium, o mais tradicional do país, que foi reformado e reinaugurado em 2017 - abrigou a final do Mundial de Clubes da Fifa do ano passado entre Liverpool e Flamengo.
No horário de Brasília, caso não haja o horário de verão, os jogos da primeira fase acontecerão às 7h, 10h, 13h e 16h. A partir das oitavas de final, as partidas serão às 12h e 16h. A final será realizada ao meio-dia do dia 18 de dezembro.
No Catar, os confrontos serão com horários 6 horas à frente do Brasil. A preocupação com os horários é por causa do calor no deserto, mas medidas já foram tomadas pela Fifa e pela organização. O Mundial acontecerá no segundo semestre, inverno no país árabe, o que diminui consideravelmente a temperatura. E os modernos estádios terão ar condicionado no campo e nas arquibancadas.
A Fifa destacou ainda que a tabela da Copa do Mundo de 2022 terá uma novidade importante com relação às anteriores. A entidade apontou que poderá modificar horários depois do sorteio final, quando as seleções já estiverem definidas, em março de 2022. A flexibilidade serviria para agradar os donos dos direitos de transmissão, além de permitir o deslocamento de fãs e equipes.
"Uma vez que os pares sejam conhecidos, a possibilidade será discutida para oferecer um horário mais benéfico para os públicos nos países ou para os fãs no Catar, de acordo com a localização do estádio. Essa flexibilidade adicional é possível sem afetar nenhum aspecto técnico, já que todos os estádios estão localizados em um raio compacto e o clima é perfeito nessa época do ano, seja com um início mais cedo ou mais tarde", afirmou a Fifa em seu site oficial.

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