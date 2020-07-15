Barcelona conta com Carles Aleñá para a próxima temporada

Crédito: Reprodução

O Barcelona avisou a Carles Aleñá que contará com os seus serviços para a próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O atleta de 22 anos irá rejuvenescer o plantel, além de ajudar a diminuir a folha salarial do elenco. O meio-campista tem contrato com a equipe blaugrana até 2022 e possui multa de 75 milhões de euros (R$ 464 milhões).

Após receber poucas oportunidades no início da época com Ernesto Valverde, o espanhol optou por ser emprestado ao Betis para ter mais minutos de jogo. Dessa forma, o atleta conseguiu participar de 15 jogos e marcou um gol pelo time da cidade de Sevilha. Na próxima temporada, Aleñá deve ter mais oportunidades no time principal do Barça.