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futebol

Barcelona conta com Carles Aleñá para a próxima temporada

Culés planejam não gastar muito dinheiro no mercado e rejuvenescer plantel para próxima temporada. Jogador está emprestado ao Betis desde janeiro para ganhar minutos de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 13:21

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 13:21

Crédito: Reprodução
O Barcelona avisou a Carles Aleñá que contará com os seus serviços para a próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O atleta de 22 anos irá rejuvenescer o plantel, além de ajudar a diminuir a folha salarial do elenco. O meio-campista tem contrato com a equipe blaugrana até 2022 e possui multa de 75 milhões de euros (R$ 464 milhões).
Após receber poucas oportunidades no início da época com Ernesto Valverde, o espanhol optou por ser emprestado ao Betis para ter mais minutos de jogo. Dessa forma, o atleta conseguiu participar de 15 jogos e marcou um gol pelo time da cidade de Sevilha. Na próxima temporada, Aleñá deve ter mais oportunidades no time principal do Barça.
Os culés planejam renovar o elenco com a presença do camisa 24 do Betis e com mais participação de Riqui Puig. No setor, o Barcelona tem Vidal e Rakitic que, além de serem veteranos, tiveram seus nomes especulados para uma possível saída na última janela de transferência de janeiro e podem deixar a Catalunha nos próximos anos.

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