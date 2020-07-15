Bayern não tem propostas oficiais por Thiago Alcântara

Crédito: Ben STANSALL / AFP

A venda de Thiago Alcântara é considerada chave para que o Bayern de Munique possa fazer movimentações neste mercado. No entanto, segundo o “Sport Bild”, os bávaros não possuem nenhuma oferta oficial do Liverpool, principal especulado para aquisição do meio-campista, e de nenhuma outra equipe. Os alemães querem 35 milhões de euros (R$ 216 milhões) pelo espanhol.

Devido ao fracasso na tentativa de renovação contratual, os dirigentes do gigante alemão estão apreensivos, pois caso não haja ofertas, o camisa seis poderá sair sem custos ao fim da próxima temporada. Além disso, em janeiro Thiago já estará apto a assinar um pré-contrato com um novo time.