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Bayern não tem propostas oficiais por Thiago Alcântara

Clube bávaro está apreensivo para vender meio-campista para ir ao mercado reforçar elenco para próxima temporada. Liverpool ainda não fez oferta pelo espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 12:49

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:49

Crédito: Ben STANSALL / AFP
A venda de Thiago Alcântara é considerada chave para que o Bayern de Munique possa fazer movimentações neste mercado. No entanto, segundo o “Sport Bild”, os bávaros não possuem nenhuma oferta oficial do Liverpool, principal especulado para aquisição do meio-campista, e de nenhuma outra equipe. Os alemães querem 35 milhões de euros (R$ 216 milhões) pelo espanhol.
Devido ao fracasso na tentativa de renovação contratual, os dirigentes do gigante alemão estão apreensivos, pois caso não haja ofertas, o camisa seis poderá sair sem custos ao fim da próxima temporada. Além disso, em janeiro Thiago já estará apto a assinar um pré-contrato com um novo time.
Além do brasileiro naturalizado espanhol, o Bayern deve contar com as saídas de Javi Martínez e Tolisso no setor do meio de campo. Thiago foi chave durante a temporada dos bávaros em todas as competições, participou de 36 jogos, marcou três gols e deu duas assistências, além de ter conquistado dois títulos.

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