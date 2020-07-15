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Janela na Inglaterra vai de 27 de julho até cinco de outubro

Clubes da Premier League terão 10 semanas para realizar compras e vendas para a próxima temporada. Mercado abre logo após última rodada do Campeonato Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 13:45

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 13:45

Crédito: AFP
A janela de transferência na Inglaterra irá abrir no próximo dia 27 de julho e durará 10 semanas até cinco de outubro. Dessa forma, os clubes estarão aptos para realizarem contratações e vendas logo após o encerramento do Campeonato Inglês. Além disso, o mercado interno ficará aberto até o dia 17 de outubro, mas os clubes da Premier League não poderão realizar operações nesse período em que haverá esta extensão.
As datas da nova janela de transferência precisam de uma ratificação da Fifa, mas que deve ser aprovada devido às mudanças provocadas por conta da pandemia da COVID-19. Dessa forma, o período irá coincidir com o início das competições, uma vez que a nova temporada deve começar a partir do dia 12 de setembro.
Há um temor de que a janela possa inquietar jogadores que ainda estejam em ações, pois o calendário inglês não termina com o fim do campeonato, uma vez que ainda haverá a final da Copa da Inglaterra e os playoffs da segunda divisão para saber qual será o terceiro time que jogará a Premier League na próxima temporada, além de times envolvidos em Liga Europa e Liga dos Campeões.

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