Janela na Inglaterra vai de 27 de julho até cinco de outubro

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A janela de transferência na Inglaterra irá abrir no próximo dia 27 de julho e durará 10 semanas até cinco de outubro. Dessa forma, os clubes estarão aptos para realizarem contratações e vendas logo após o encerramento do Campeonato Inglês. Além disso, o mercado interno ficará aberto até o dia 17 de outubro, mas os clubes da Premier League não poderão realizar operações nesse período em que haverá esta extensão.

As datas da nova janela de transferência precisam de uma ratificação da Fifa, mas que deve ser aprovada devido às mudanças provocadas por conta da pandemia da COVID-19. Dessa forma, o período irá coincidir com o início das competições, uma vez que a nova temporada deve começar a partir do dia 12 de setembro.