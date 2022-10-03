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Ex-ministro de Bolsonaro

Com 1,9 milhão de votos, Sergio Moro é eleito senador no Paraná

O ex-ministro de Bolsonaro (PL), assumirá uma cadeira no senado pelos próximos 8 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 21:58

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:58

Sérgio Moro
O ex-juíz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro durante visita a Rede Gazeta. Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil) foi eleito senador no Paraná na eleição deste domingo, (2). Com 100% das seções totalizadas, ele recebeu 1,9 milhão de votos na disputa ao Senado, o equivalente a 33%, e assumirá a cadeira que era de Àlvaro Dias (Podemos), que foi derrotado em sua tentativa de reeleição e terminou o pleito no terceiro lugar, atrás de Paulo Martins (PL).
Dias foi padrinho político de Moro e os dois eram aliados antes de serem adversários na disputa ao Senado no Paraná. A relação foi abalada quando o ex-juiz migrou para o União Brasil quatro meses depois de se filiar ao Podemos, de Dias. Ambos passaram a campanha trocando acusações. Moro fica no cargo até 2030. Seus suplentes são Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerras, ambos do União Brasil.
A eleição para o Senado representa uma vitória para Moro depois de uma sucessão de derrotas. Ele havia desistido de concorrer à Presidência da República e tinha sido impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) de concorrer em São Paulo.
Moro ficou conhecido nacionalmente por sua atuação na 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Lava Jato, a maior operação contra a corrupção da história do Brasil, e pelas decisões que resultaram na prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. A grande popularidade fez com que o próprio magistrado fosse cotado como um dos possíveis candidatos a presidente da República nas eleições 2018.
Moro largou o cargo de juiz federal e passou a integrar o governo de Jair Bolsonaro desde seu início, em janeiro de 2019. A pasta da Justiça se fundiu à da Segurança Pública, criando um "superministério". No entanto, a relação entre presidente e ministro se desgastou ao longo do mandato. Moro desembarcou do governo no início do ano passado acusando o presidente de tentar interferir em investigações da Polícia Federal.

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