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Na pandemia

CNJ recebe pedido para investigar juíza por apologia a aglomeração

Magistrada, que atua em Minas Gerais, postou fotos do Ano Novo em Búzios e incentivou pessoas a se aglomerarem em meio à pandemia de Covid-19: "Aglomera Brasil"

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 20:59

Publicado em 

04 jan 2021 às 20:59
CNJ
CNJ vai decidir se abre procedimento contra magistrada de Minas Gerais Crédito: Reprodução
Em meio a uma nova escalada da pandemia de Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu uma representação pedindo a abertura de um processo administrativo contra a juíza Ludmila Lins Grilo, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, no noroeste de Minas Gerais, por publicações nas redes sociais em defesa da aglomeração de pessoas.
No documento enviado do sábado, 2, o advogado José Belga Assis Trad afirma que a magistrada cometeu infração ético-disciplinar ao se manifestar contra as recomendações das autoridades sanitárias.
"As pessoas que nela confiam por ser uma autoridade integrante do Poder Judiciário certamente serão influenciadas por sua irresponsável e inconsequente manifestação, que, de tão absurda, pode estar a configurar crime de apologia à infração de medida sanitária preventiva", diz o pedido.
Ludmila usou o perfil no Twitter para publicar registros de uma viagem a Búzios, no litoral fluminense, durante das comemorações de Ano Novo. Nas postagens, afirma que a 'cidade que não se entregou docilmente ao medo, histeria ou depressão' e inclui a hashtag #AglomeraBrasil.
Em dezembro, a Justiça do Rio chegou a proibir a entrada de turistas, o acesso às praias e a circulação de táxis, carros de aplicativo e ônibus intermunicipais em Búzios na tentativa de evitar a disseminação do novo coronavírus no período de festas de fim de ano, quando o fluxo de viajantes na região é mais intenso. A liminar acabou derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares.

COM A PALAVRA, A JUÍZA

A reportagem entrou em contato com a juíza através do seu perfil na rede social, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e com a Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, mas não recebeu uma resposta até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto a manifestações.

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