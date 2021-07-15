Cirurgia é descartada: Bolsonaro vai ficar internado e receber tratamento

Internado no hospital Vila Nova Star, uma unidade particular, da Rede D'Or, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não vai ser submetido a uma nova cirurgia. Boletim médico divulgado na noite desta quarta-feira (14) informa que ele vai permanecer internado e ser submetido a "tratamento clínico conservador".
"O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi transferido na noite desta quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e ser diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal. Após avaliações clínica, laboratoriais e de imagem realizadas, o presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador", diz nota divulgada pelo hospital.
Após sentir dores abdominais, o presidente foi levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e de lá transferido para São Paulo. Pouco antes da transferência, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que uma cirurgia de emergência seria avaliada, o que não foi necessário.