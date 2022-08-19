Ciro quer governadores e prefeitos mediando negociação com Congresso

SÃO PAULO - O candidato Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (19) que, se for eleito presidente, o diálogo com o Congresso Nacional terá intermédio com governadores e prefeitos, "que têm muito mais força do que os lobbys e grupos de pressão que hoje orientam a corrupção no Brasil". A declaração foi feita em um ato de campanha em Osasco, cidade da região metropolitana de São Paulo.

Caso haja resistência dos parlamentares, Ciro disse que fará plebiscitos e referendos. "Garanto ao povo brasileiro que encerro essa crise política e aquela resistência que naturalmente pode acontecer será resolvida diretamente pelo povo através de um voto de plebiscito e referendos", declarou.

Ciro Gomes foi enfático ao dizer que não seria "tchutchuca do Centrão", se eleito Crédito: Ciro Gomes / Twitter / Reprodução

Ele ainda citou vários ex-presidentes para endossar as suas críticas ao Centrão. "Collor governou com essa gente e foi cassado. Fernando Henrique governou com essa gente e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. Lula governou com essa gente e foi preso. Dilma governou com essa gente e foi cassada. Michel Temer governou com essa gente e foi preso e Bolsonaro está governando com essa gente e está desmoralizado", disse Ciro

O presidenciável prometeu governar por "um outro caminho", para que a Presidência da República não seja "a testa de ferro da quadrilha de ladrões que assaltam o País".

Cestas básicas

CIRO ACUSA ARMAÇÃO DO PT EM CAMINHADA

Ciro sugeriu que o ato de distribuição de cestas básicas após sua caminhada em Guaianases, na periferia da capital paulista, na última terça-feira (16), foi uma armação de alguém ligado ao PT , partido ao qual vem tecendo duras críticas. "Me dizem os meus amigos que aquilo era uma ONG ligada a alguém do PT, que pode ser, portanto, uma armação", sugeriu.

Segundo Ciro, assim que soube do ocorrido, pediu a seu advogado a abertura de uma investigação. "Assim que saí de lá e fui informado disso, pedi à Polícia Federal um inquérito porque não promovo esse tipo de prática e quero que seja punido quem que tenha feito isso a serviço de quem quer que seja."