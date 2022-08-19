Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ciro quer governadores e prefeitos mediando negociação com Congresso
Eleições 2022

Ciro quer governadores e prefeitos mediando negociação com Congresso

Para candidato do PDT, chefes do Executivo em Estados e municípios têm mais força do que grupos de pressão, como o Centrão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2022 às 20:39

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 20:39

SÃO PAULO - O candidato Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (19) que, se for eleito presidente, o diálogo com o Congresso Nacional terá intermédio com governadores e prefeitos, "que têm muito mais força do que os lobbys e grupos de pressão que hoje orientam a corrupção no Brasil". A declaração foi feita em um ato de campanha em Osasco, cidade da região metropolitana de São Paulo.
Caso haja resistência dos parlamentares, Ciro disse que fará plebiscitos e referendos. "Garanto ao povo brasileiro que encerro essa crise política e aquela resistência que naturalmente pode acontecer será resolvida diretamente pelo povo através de um voto de plebiscito e referendos", declarou.
Ciro Gomes
Ciro Gomes  foi enfático ao dizer que não seria "tchutchuca do Centrão", se eleito Crédito: Ciro Gomes / Twitter / Reprodução
Ele também foi enfático ao dizer que não seria "tchutchuca do Centrão" em um eventual governo. "Não vou mesmo", respondeu, duas vezes, ao ser questionado. A expressão foi usada pelo youtuber Wilker Leão ao presidente Jair Bolsonaro (PL), na última quinta (18). No entanto, sobre como será o diálogo com o Centrão, Ciro generalizou, dizendo que vai conversar "com quem o povo eleger". "A base do diálogo não será a corrupção nem a fisiologia. Quem o povo eleger é com quem vou negociar", completou.
Ele ainda citou vários ex-presidentes para endossar as suas críticas ao Centrão. "Collor governou com essa gente e foi cassado. Fernando Henrique governou com essa gente e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. Lula governou com essa gente e foi preso. Dilma governou com essa gente e foi cassada. Michel Temer governou com essa gente e foi preso e Bolsonaro está governando com essa gente e está desmoralizado", disse Ciro
O presidenciável prometeu governar por "um outro caminho", para que a Presidência da República não seja "a testa de ferro da quadrilha de ladrões que assaltam o País".
Cestas básicas

CIRO ACUSA ARMAÇÃO DO PT EM CAMINHADA

Ciro sugeriu que o ato de distribuição de cestas básicas após sua caminhada em Guaianases, na periferia da capital paulista, na última terça-feira (16), foi uma armação de alguém ligado ao PT, partido ao qual vem tecendo duras críticas. "Me dizem os meus amigos que aquilo era uma ONG ligada a alguém do PT, que pode ser, portanto, uma armação", sugeriu.
Segundo Ciro, assim que soube do ocorrido, pediu a seu advogado a abertura de uma investigação. "Assim que saí de lá e fui informado disso, pedi à Polícia Federal um inquérito porque não promovo esse tipo de prática e quero que seja punido quem que tenha feito isso a serviço de quem quer que seja."
Uma das promessas do candidato é fortalecer o setor ferroviário durante seu governo. Ele planeja gerar cinco milhões de empregos nessa área nos dois primeiros anos do mandato. "Sei bastante bem o caminho. São 14 mil obras paradas que já estão licenciadas e licitadas e que podem dar um retorno rápido", prometeu.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Lula é preferido por 50% dos jovens e Bolsonaro alcança 53% entre mais ricos no ES

Ipec: avaliação negativa do governo Bolsonaro no ES cai de 47% para 39%

Lula diz que não fará campanha pautada por religião após citar Bíblia

Decisão do STF torna Eduardo Cunha inelegível novamente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PDT Ciro Gomes Eleições 2022 Tchutchuca do Centrão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Explosão de botija queima vendedor de milho em São Mateus
Imagem de destaque
Festa dos anos 80 e 90 terá duas noites e show internacional do Double You no ES
Imagem de destaque
Páscoa: 5 filmes para praticar inglês no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados