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Eleições 2022

Lula diz que não fará campanha pautada por religião após citar Bíblia

'Não quero ficar disputando voto religioso', diz petista, em desvantagem para Bolsonaro entre evangélicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2022 às 18:53

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 18:53

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está fazendo campanha durante o expediente e que ele não fará sua campanha pautada por questões religiosas. "Questão religiosa não entrará na minha pauta política", disse Lula.
"Não é a primeira campanha que eu disputo. Nunca utilizei religião na minha campanha. Quando o ser humano vai à Igreja ele vai tratar da sua fé e sua espiritualidade, não vai para discutir política. Não participarei disso."
Lula
Lula  afirmou que Bolsonaro está fazendo campanha durante o expediente Crédito: Ricardo Stuckert / PT
O petista disse que, em sua campanha, falará com o cidadão brasileiro, independentemente de sua religião. No primeiro dia oficial da campanha, Lula fez acenos aos evangélicos e, na quinta-feira (18), disse que a Bíblia tem que ser cumprida.
"Não importa a religião, o que importa é que quero conversar com os homens e mulheres para discutir que tipo de país a gente quer construir. Não quero ficar disputando voto religioso porque não faz parte da minha cultura política estabelecer qualquer princípio de guerra santa numa política", afirmou nesta sexta.
O petista também voltou a dizer que ele sancionou a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus, em 2009, proposta pelo bispo e então senador Marcelo Crivella, da Igreja Universal.
Lula falou brevemente à imprensa nesta sexta-feira (19) durante reunião sobre agenda com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que será seu vice na chapa, e membros da equipe da campanha, em São Paulo. Mais cedo, o petista gravou peças para o programa eleitoral.
Pesquisa Datafolha desta quinta-feira (18) mostrou que Lula tem 47% de intenção de votos contra 32% de Bolsonaro.
Ainda segundo a pesquisa, Lula tem chances de vencer as eleições no primeiro turno. O petista tem 51% dos votos válidos, ante 35% de Bolsonaro.
O ex-presidente também afirmou que Bolsonaro faz campanha durante seu expediente e que a imprensa tem que "investigar isso".
"Me parece que o Bolsonaro está fazendo campanha em horário de expediente. Fui presidente, candidato à reeleição e a gente fazia campanha depois das 18h. O cara tem que trabalhar o dia inteiro porque foi para isso que foi eleito. Não tem isso de fazer motociata às 15h, 'jetskiata' às 14h", disse.
"O presidente da República tem que trabalhar e, quando terminar o expediente, ele vai fazer as atividades de campanha. É assim que funciona e se não for assim está descumprindo a lei feita para que um presidente possa ser candidato à reeleição", continuou.

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