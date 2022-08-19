Lula diz que não fará campanha pautada por religião após citar Bíblia

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está fazendo campanha durante o expediente e que ele não fará sua campanha pautada por questões religiosas. "Questão religiosa não entrará na minha pauta política", disse Lula

"Não é a primeira campanha que eu disputo. Nunca utilizei religião na minha campanha. Quando o ser humano vai à Igreja ele vai tratar da sua fé e sua espiritualidade, não vai para discutir política. Não participarei disso."

Lula afirmou que Bolsonaro está fazendo campanha durante o expediente Crédito: Ricardo Stuckert / PT

O petista disse que, em sua campanha, falará com o cidadão brasileiro, independentemente de sua religião. No primeiro dia oficial da campanha, Lula fez acenos aos evangélicos e, na quinta-feira (18), disse que a Bíblia tem que ser cumprida.

"Não importa a religião, o que importa é que quero conversar com os homens e mulheres para discutir que tipo de país a gente quer construir. Não quero ficar disputando voto religioso porque não faz parte da minha cultura política estabelecer qualquer princípio de guerra santa numa política", afirmou nesta sexta.

O petista também voltou a dizer que ele sancionou a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus, em 2009, proposta pelo bispo e então senador Marcelo Crivella, da Igreja Universal.

Lula falou brevemente à imprensa nesta sexta-feira (19) durante reunião sobre agenda com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que será seu vice na chapa, e membros da equipe da campanha, em São Paulo. Mais cedo, o petista gravou peças para o programa eleitoral.

Pesquisa Datafolha desta quinta-feira (18) mostrou que Lula tem 47% de intenção de votos contra 32% de Bolsonaro.

Ainda segundo a pesquisa, Lula tem chances de vencer as eleições no primeiro turno. O petista tem 51% dos votos válidos, ante 35% de Bolsonaro.

O ex-presidente também afirmou que Bolsonaro faz campanha durante seu expediente e que a imprensa tem que "investigar isso".

"Me parece que o Bolsonaro está fazendo campanha em horário de expediente. Fui presidente, candidato à reeleição e a gente fazia campanha depois das 18h. O cara tem que trabalhar o dia inteiro porque foi para isso que foi eleito. Não tem isso de fazer motociata às 15h, 'jetskiata' às 14h", disse.