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Eleições 2022

Ciro diz que post sobre a saúde de Lula foi 'meio duro demais'

Na segunda, pedetista falou que Lula 'está cada vez mais fraco' para enfrentar a direita; na sequência, apagou o tuíte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2022 às 17:39

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:39

  • Danielle Brant

BRASÍLIA - O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, negou ter se referido ao estado de saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em tuíte publicado em sua rede social e posteriormente apagado, mas reconheceu ter achado o texto "meio duro demais". O pedetista participou de diálogo com presidenciáveis da Unecs (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços), realizado nesta terça-feira (30) em Brasília (DF).
Ciro Gomes
Ciro Gomes negou que tenha falado sobre o "estado de saúde" de Lula Crédito: Ciro Gomes / Twitter / Reprodução
Ao final do evento, ele foi perguntado por que havia postado, na segunda (29), mensagem na qual questionava o estado de saúde de Lula. No tuíte, ele dizia que o petista "está cada vez mais fraco, fisicamente, psicologicamente e teoricamente (sic), para enfrentar a direita sanguinária". Ciro apagou o texto pouco depois.
"Veja, não falei nada sobre estado de saúde. Eu só achei que aquilo ali era meio duro demais e podia entrar na má inteligência", afirmou.
"O que eu estou falando é que o Lula perdeu a capacidade moral de enfrentar o Bolsonaro e a direita sanguinária no Brasil. Então, refraseando, é só isso que eu quis dizer", complementou.
Na sequência, um jornalista rebateu e disse que ele havia falado sobre a saúde do adversário nas eleições. "Eu não vou entrar nessa futrica, não."
Na segunda-feira, após o pedetista apagar o post, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), disse que o post de Ciro era "lamentável" e que o ex-presidente foi "muito simpático" com o rival no debate, sem deixar de colocar "as coisas que tinha que colocar, a responsabilidade política dele [Ciro] perante o Brasil".
Candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes publica sobre saúde de Luiz Inácio Lula da Silva no Twitter
Publicação de Ciro Gomes feita sobre Lula no Twitter Crédito: Twitter / Reprodução
No evento na Unecs, Ciro citou foi questionado sobre pontos de seu programa de governo e defendeu a manutenção dos avanços obtidos com a reforma trabalhista. No entanto, argumentou que "a ideia de que temos que desregulamentar o trabalho é um equívoco mortal."
Ao final, ele seguiu para um centro comercial localizado no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal. Lá, participou de uma curta caminhada ao lado da candidata do PDT ao Governo do DF, senadora Leila, e do nome do partido ao Senado, Joe Valle.
O pedetista falou aos presentes sobre sua proposta melhorar o diálogo com o Congresso e que inclui mediação da dívida de estados e municípios para melhorar as finanças desses entes.
"O que eu vou fazer? Pegar essa dívida que eles [os entes] estão hoje, botar para o fim do prazo e deixar de 12% a 15% da receita de cada estado que está mandando hoje para Brasília na mão de governadores e prefeitos em troca do apoio deles para mediar o apoio no Congresso Nacional." Se o impasse persistir, ele voltou a defender a realização de plebiscitos para garantir o apoio popular.
Ciro, que ficou cerca de meia hora no local, disse a apoiadores estar "sentindo que a virada está acontecendo".

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