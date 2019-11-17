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Veneno na bebida

Cinco moradores de rua morrem por suposto envenenamento em SP

Quinta vítima faleceu nesta madrugada no hospital. Ele estava com um grupo de moradores de rua encontrados mortos na manhã de sábado em frente a uma padaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 14:42

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 14:42

Local onde foram encontrados moradores de rua mortos após tomarem bebida supostamente envenenada em Barueri Crédito: Reprodução TV Globo
A Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo, confirmou a morte de cinco moradores em situação de rua por suposto envenenamento. O quinto é Renilton Ribeiro Freitas, de 43 anos, que estava internado em estado grave no Hospital Municipal e faleceu na madrugada deste domingo (17). Ele estava com um grupo de moradores de rua encontrados mortos na manhã de sábado (16) em frente a uma padaria no Centro de Barueri.
Segundo a prefeitura, por volta das 8h30 de sábado, Freitas e mais sete pessoas deram entrada no Pronto-Socorro Central de Barueri com indícios de envenenamento. Edson Sampaio, de 40 anos, Luiz Pereira da Silva, de 49, Marlon Alves Gonçalves, de 39 e Denis da Silva, cuja idade não foi divulgada, morreram na manhã deste sábado.
Os moradores de rua, que estavam no mesmo grupo, identificados como Silvia Helena Euripes e Vinicius Salles Cardoso seguem internados no Hospital Municipal, também em Barueri. Já Sidnei Ferreira de Araújo Leme, outro sobrevivente do grupo, segue por enquanto internado no pronto-socorro da cidade.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Barueri informou que um dos sobreviventes contou que uma garrafa com bebida alcoólica lhe foi oferecida por desconhecidos na capital paulista, na região da cracolândia. Todas as vítimas compartilharam do líquido momentos antes de passarem mal na Rua Duque de Caxias, região central de Barueri.
Ainda de acordo com a prefeitura de Barueri, a Polícia Civil já apreendeu a garrafa e solicitou perícia técnica do conteúdo. A ocorrência foi registrada pela Delegacia Central de Barueri, que passa a investigar o que efetivamente ocorreu.

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