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  • Homem é condenado por matar irmão que não vendeu cerveja fiado
12 anos de prisão

Homem é condenado por matar irmão que não vendeu cerveja fiado

Tribunal do Júri de Ipumirim condenou o réu por fazer emboscada para matar o próprio irmão a golpes de facão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 10:05

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 10:05

Cerveja: desentendimento com a vítima foi por não ter vendido bebida fiado Crédito: Pixabay
Apenas cinco meses após a ocorrência do crime, um homem acusado de fazer uma emboscada para tentar matar o próprio irmão, em Lindóia do Sul, no Oeste de Santa Catarina, foi condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado.
Segundo o processo, o acusado teria se desentendido com a vítima que não lhe vendeu cerveja fiado.
Segundo a denúncia, o acusado colocou um galho de árvore na estrada para que o irmão tivesse que descer da motocicleta que conduzia. Depois o atacou a golpes de facão, atingindo a orelha e o pescoço da vítima.

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A morte foi evitada por um policial militar que fazia rondas na linha Sertãozinho, local do crime.
Preso preventivamente desde a data do crime, há cinco meses, o homem não poderá recorrer em liberdade.
Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e emboscada. A pena foi aumentada por ter sido o crime praticado contra irmão.

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