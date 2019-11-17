Carro bate em muro e quatro mulheres morrem em São Paulo

Carro bateu em muro em São Miguel Paulista. Quatro mulheres morreram Crédito: Reprodução/TV Globo

Quatro mulheres morreram e duas pessoas ficaram feridas após um automóvel colidir com um muro. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (16) por volta de 0h30 na Avenida Jacu pêssego, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luana de Cássia Rodrigues, de 21 anos, Jaqueline de Souza Silva, 22, Viviane Nascimento Silva e uma quarta mulher, ainda não identificada, morreram no local.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal Central de São Paulo.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as duas outras pessoas se machucaram na colisão foram motorista, de 19 anos, e uma adolescente de 17, foram encaminhados ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde permanecem internados.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo modelo Hyundai HB20, vermelho, perdeu o controle e se chocou contra o portão e a coluna de concreto de uma residência, causando danos a dois carros que estavam estacionados na garagem.

Foi requisitado perícia ao local e o caso registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pelo 63º DP (Vila Jacuí), que apura os fatos.