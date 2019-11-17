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Tragédia

Carro bate em muro e quatro mulheres morrem em São Paulo

Outras duas pessoas ficaram feridas por causa da colisão. Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (16) em São Miguel Paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 09:52

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 09:52

Carro bateu em muro em São Miguel Paulista. Quatro mulheres morreram Crédito: Reprodução/TV Globo
Quatro mulheres morreram e duas pessoas ficaram feridas após um automóvel colidir com um muro. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (16) por volta de 0h30 na Avenida Jacu pêssego, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luana de Cássia Rodrigues, de 21 anos, Jaqueline de Souza Silva, 22, Viviane Nascimento Silva e uma quarta mulher, ainda não identificada, morreram no local.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal Central de São Paulo.

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Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as duas outras pessoas se machucaram na colisão foram motorista, de 19 anos, e uma adolescente de 17, foram encaminhados ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde permanecem internados.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo modelo Hyundai HB20, vermelho, perdeu o controle e se chocou contra o portão e a coluna de concreto de uma residência, causando danos a dois carros que estavam estacionados na garagem.
Foi requisitado perícia ao local e o caso registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pelo 63º DP (Vila Jacuí), que apura os fatos.
O muro da casa atingida foi interditado pela Defesa Civil.

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