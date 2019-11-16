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Tentava abrir algemas

Policial dá tiro no Hospital São Lucas após preso atacá-lo com maca

Confusão ocorreu na manhã deste sábado. Detendo era escoltado por PMs quando tentou fugir do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 13:56

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 13:56

Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Gazeta Online
Um preso que estava no Hospital São Lucas, em Forte São João, Vitória, e que era escoltado pela Polícia Militar tentou fugir da unidade, na manhã deste sábado, e usou uma maca para atacar um policial. No meio da confusão, o agente fez um disparo com sua arma de fogo para impedir a ação do criminoso.
Segundo informações da PM, o detento do sistema penitenciário tentava abrir a algema quando foi flagrado pela equipe que fazia a escolta.
Em nota, a Polícia Militar disse que não houve feridos e que o preso será encaminhado à autoridade de polícia judiciária, que adotará as providências cabíveis ao caso. Depois, o criminoso será encaminhado ao presídio onde cumpre pena.

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