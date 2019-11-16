Policial dá tiro no Hospital São Lucas após preso atacá-lo com maca

Segundo informações da PM, o detento do sistema penitenciário tentava abrir a algema quando foi flagrado pela equipe que fazia a escolta.

Em nota, a Polícia Militar disse que não houve feridos e que o preso será encaminhado à autoridade de polícia judiciária, que adotará as providências cabíveis ao caso. Depois, o criminoso será encaminhado ao presídio onde cumpre pena.