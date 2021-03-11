Cidadania pede ao STF que obrigue Pacheco a instalar CPI da Pandemia

Rodrigo Pacheco tem se mostrado resistente à abertura da CPI da Pandemia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Cidadania deu entrada nesta quinta-feira (11) a um mandado de segurança, com pedido de liminar, no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), seja obrigado a instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, a fim de investigar a atuação e possíveis omissões do governo federal durante a crise sanitária. O pedido foi feito pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), ambos signatários da CPI.

No pedido, o partido argumenta que a abertura da investigação se trata de um direito da minoria já reconhecido pela Corte, como na CPI do Apagão Aéreo em 2007, e que o colegiado seria "o principal instrumento de investigação expressamente atribuído ao Congresso Nacional por quase todas as Constituições desde 1891".

"Cabe acrescentar que o presidente do Senado chegou a declarar, em entrevista ao programa Roda Viva, que a instalação da CPI em questão seria contraproducente, evidenciando sua resistência pessoal à instalação da mesma", diz o texto.

O presidente nacional da sigla, Roberto Freire, afirmou que o mandado de segurança atenderia ao clamor da sociedade pela responsabilização das autoridades por crimes cometidos durante a pandemia.

"O governo federal agiu com dolo ao sabotar medidas de isolamento social e uso de máscaras, disseminar fake news e não coordenar um plano nacional de combate à Covid . Vimos a desídia criminosa no Amazonas em que, mesmo alertado com antecedência, o Ministério da Saúde deixou faltar oxigênio e mandou cloroquina", declarou Freire, que também acusa o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , de sabotarem medidas decretadas por prefeitos, espalhar desinformação e promover aglomerações.