Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lira descarta CPI de Covid agora e diz que não é hora de apontar culpados por erros
Coronavírus

Lira descarta CPI de Covid agora e diz que não é hora de apontar culpados por erros

Líder do centrão defendeu que a prioridade deve ser imunizar a população e citou expectativa de compra de 140 milhões de doses de vacina até maio

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:32
Deputado federal Arthur Lira (PP-AL)
Deputado federal Arthur Lira (PP-AL) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira (1°) que o Congresso não deveria parar agora para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar má gestão na pandemia de Covid-19 e apontar culpados por erros.
Em entrevista ao programa "Fala Brasil", da Record, o líder do centrão defendeu que a prioridade deve ser imunizar a população. "Depois que nós tivermos vacina para a população, nós vamos ter oportunidade, porque os fatos não se precluem, de fazer essa ou aquela CPI para analisar, investigar ou punir eventuais erros", disse.
"Mas se agora pararmos o Congresso para discutir quem está errando ou quem errou, nós não vamos conseguir concentrar esforços para que a gente tenha a saída, o mais rápido possível, para que o Brasil tenha a sua população atendida com relação à pandemia, saúde, e a economia com condição de se manter em pé, para que nós não entremos numa recessão também."
O presidente da Câmara disse ainda que a expectativa é de conseguir 140 milhões de doses de vacina até maio.

Veja Também

Oposição reúne assinaturas para abrir "CPI da Covid" no Senado

Lira se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite de domingo (28). Participaram do encontro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), os ministros Paulo Guedes (Economia), Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).
"Estivemos todos discutindo a PEC emergencial, o Pacto Federativo, que encontra-se no Senado, o auxílio emergencial e vacinas, claro", disse. Segundo ele, a proposta que prevê gatilhos de ajuste fiscal deve ser lida nesta terça (2) no Senado e votada pelos senadores no dia seguinte.
Lira falou sobre o auxílio de R$ 250 reais por quatro meses, até junho, e afirmou que a ideia é que, no período, seja possível criar um programa permanente, "como Bolsa Verde e Amarela ou Cidadã", com valor um pouco maior para atender aos integrantes do Bolsa Família e novos beneficiários.

PEC DA BLINDAGEM

Por fim, defendeu novamente a "PEC da Blidagem", cuja tramitação acelerada foi barrada pela Câmara na última sexta (26). "A única imunidade ali tratada é com direito a voto e voz, e essa você não pode absolutamente retirar do parlamentar", disse.
Segundo ele, o texto era importante para dar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um caminho sobre como tratar casos como o do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes (STF).
"Essa regulamentação, que a meu ver foi tratada de maneira injusta por alguns parlamentares, e no contexto da PEC (...) tínhamos que nos preocupar como ela sai da Câmara, não como ela chega", afirmou.
O texto foi retirado de pauta por Lira e enviado a uma comissão especial. Agora, os partidos poderão indicar membros para compor o colegiado. Depois, o texto volta ao plenário.

Veja Também

Secretários de Saúde defendem lockdown nos Estados com UTIs lotadas

Decisão do STJ pode atingir outros do "clã Bolsonaro"

Pandemia: Lira chama governadores para diálogo após críticas de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Arthur Lira Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados