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Combate à pandemia

Presidente do Senado diz que CPI da Covid não é o melhor caminho

Mesmo assim, Pacheco afirmou que não pretende arquivar nenhum requerimento de instalação do colegiado, que conta com o apoio de dois integrantes da bancada do ES

Publicado em 04 de Março de 2021 às 09:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mar 2021 às 09:20
Rodrigo Pacheco, presidente do Senado
Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse na quarta-feira (03) que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia da Covid-19 não é o melhor caminho para combater a crise. Mesmo assim, Pacheco afirmou que não pretende arquivar nenhum requerimento de instalação do colegiado.
"Não acredito que seja no âmbito de uma CPI que nós vamos encontrar soluções que as pessoas precisam para parar de morrer, para parar de sofrer durante uma pandemia", disse o presidente do Senado, em entrevista ao programa Manhattan Connection, da TV Cultura. "A responsabilização pelos fatos decorrentes da pandemia, não só do presidente, como dos demais sujeitos, será julgada pelo Poder Judiciário, pela instância política do Congresso, pelo julgamento político das pessoas."
Pacheco voltou a dizer que o Congresso busca caminhos para ampliar a escala da vacinação e retomar o auxílio emergencial e citou a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, aprovada em primeiro turno pelo Senado nesta quarta-feura. Ele repetiu que a medida vai estabelecer um protocolo fiscal para que o benefício possa ser retomado.
O presidente do Senado disse ainda que adota uma postura de independência da Casa em relação ao Planalto. "Meu comportamento é de independência, de respeito às instituições e aos Poderes, mas de independência do Senado", afirmou.

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