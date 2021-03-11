Pacheco diz que CPI da Covid será analisada, mas que não a vê como solução

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta quarta-feira (10), que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações do governo na pandemia do coronavírus será avaliada, mas não é prioridade para combater a Covid-19

"A CPI está requerida, ela será analisada, mas não a entendemos neste momento como um instrumento apto, necessário, para poder resolver o problema da vacinação no Brasil e o problema de acesso à saúde dos brasileiros", disse em coletiva nesta noite.

Pacheco voltou a defender que o Congresso priorize ações para ampliar a escala da vacinação e combater os efeitos da pandemia. Mais cedo, no fim da sessão plenária do Senado, ele já havia expressado o ponto de vista.

"Obviamente que o apontamento de culpados e responsáveis é algo importante e relevante e em algum momento será feito, todavia neste momento temos que nos ombrear em movimento grande de união para avançar no processo de vacinação", disse.

Na coletiva, o presidente do Senado reforçou que a responsabilidade de combater a pandemia é primeiramente do governo federal, mas que o Congresso vai cumprir o papel de auxiliar e fiscalizar o Poder Executivo no processo.