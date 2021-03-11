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Senado

Pacheco diz que CPI da Covid será analisada, mas que não a vê como solução

"O apontamento de culpados e responsáveis é algo importante e relevante e em algum momento será feito", afirmou o presidente do Senado

Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2021 às 08:12
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta quarta-feira (10), que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações do governo na pandemia do coronavírus será avaliada, mas não é prioridade para combater a Covid-19.
"A CPI está requerida, ela será analisada, mas não a entendemos neste momento como um instrumento apto, necessário, para poder resolver o problema da vacinação no Brasil e o problema de acesso à saúde dos brasileiros", disse em coletiva nesta noite.
Pacheco voltou a defender que o Congresso priorize ações para ampliar a escala da vacinação e combater os efeitos da pandemia. Mais cedo, no fim da sessão plenária do Senado, ele já havia expressado o ponto de vista.
"Obviamente que o apontamento de culpados e responsáveis é algo importante e relevante e em algum momento será feito, todavia neste momento temos que nos ombrear em movimento grande de união para avançar no processo de vacinação", disse.

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Na coletiva, o presidente do Senado reforçou que a responsabilidade de combater a pandemia é primeiramente do governo federal, mas que o Congresso vai cumprir o papel de auxiliar e fiscalizar o Poder Executivo no processo.
Pacheco disse que pretende analisar a resposta entregue pelo Ministério da Saúde a um pedido de esclarecimentos do Congresso Nacional sobre a pandemia. "Encaminharei à comissão de acompanhamento do Senado Federal, para que possa ter conhecimento das respostas e tomar as providências subsequentes junto às instâncias que forem necessárias", afirmou.

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