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Epidemia

China tem mais de 200 mortos em consequência do coronavírus

Mais de 30 mil pessoas por dia têm procurado hospitais e clínicas locais com febre

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 11:11
China tem mais de 200 mortos em consequência do coronavírus Crédito: Kin Cheung/AP
Autoridades da China informaram que, atualmente, 213 pessoas morreram após contrair o coronavírus, e que o número de infecções confirmadas ultrapassou 9.600.
Trabalhadores do setor médico estão extremamente ocupados em Hubei, província em que apareceu o surto. Mais de 30 mil pessoas por dia têm procurado hospitais e clínicas locais com febre.

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O número de casos está se elevando também fora da China continental. Mais de 120 casos de infecção foram constatados em mais de 20 países e territórios. A Itália acabou de confirmar os dois primeiros casos, ambos de turistas chineses.
Até agora, há suspeita de casos de transmissão do vírus entre pessoas no Vietnã, em Taiwan,no Japão, na Alemanha, França e nos Estados Unidos.
O governo americano aumentou os alertas de viagens ao nível mais alto e está pedindo aos seus cidadãos que evitem ir à China e pensem em sair de lá, caso estejam naquele país.

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A Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia emergência global, em uma tentativa de evitar que o vírus se alastre ainda mais além das fronteiras. Esta é a sexta vez que a organização toma essa medida, que foi colocada em prática, entre outras, durante a gripe suína em 2009, a proliferação da poliomielite em 2014, e a epidemia do vírus Ebola em 2019.
Com informações da Agência Brasil

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