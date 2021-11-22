China é admirável e representa luz contra decadência ocidental, diz Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff no documentário "Alvorada" Crédito: Reprodução/YouTube

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) deixou clara nesta segunda-feira (22) sua admiração pelo modelo chinês de sociedade, que é controlado de forma ditatorial pelo Partido Comunista.

Para ela, o regime chinês representa um contraste com a decadência dos modelos ocidentais. "A China representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais", disse a ex-presidente, durante debate do lançamento do livro "China, o Socialismo do Século 21" (editora Boitempo).

A obra, de Elias Jabbour (Uerj) e Alberto Gabriele (ex-economista da Unctad, agência da ONU para comércio e desenvolvimento), faz uma análise do modelo de desenvolvimento chinês, focando sobretudo o papel do Estado e do partido comunista no processo.

Para Dilma, o processo de transformação econômica do país asiático merece elogios. "Não se pode deixar de admirar um país que sai do feudalismo, do mais brutal controle colonialista, para se tornar a segunda maior economia do mundo e a primeira em paridade de poder de compra. E tudo indica que, até o final da década, poderemos ver a China se transformar na maior economia do mundo", disse.

Participaram também do debate os autores do livro e Silvio Almeida, professor da Fundação Getulio Vargas e colunista da Folha.

A China é um regime de partido único, em que não há democracia ou respeito à liberdade de expressão, além da perseguição sistemática a minorias como os uigures. Nada disso foi tema do debate, no entanto, marcado por loas ao país asiático.

Ao contrário, a ex-presidente disse que há preconceito e desinformação contra o PC Chinês. "Há toda uma gama de preconceito e sujeito oculto no caso do desenvolvimento da China, pelo menos da perspectiva dos países ocidentais. Temos que entender a relação entre o partido e os instrumentos de Estado da superação da pobreza."

Os comentários da ex-presidente se dão na esteira de outros acenos do PT a regimes ditatoriais de esquerda. No último dia 10, por exemplo, um secretário do partido emitiu uma nota sobre a eleição de fachada na Nicarágua, da qual o ditador Daniel Ortega saiu vencedor, chamando-a de "grande manifestação popular e democrática". O pleito foi marcado pela prisão de opositores e pela restrição a observadores e jornalistas independentes. O partido também não costuma criticar as ditaduras cubana e venezuelana.

Segundo Dilma, os chineses conseguiram construir um modelo alternativo ao Consenso de Washington, como ficou conhecido o conjunto de medidas de caráter liberal aplicadas a partir dos anos 1990.

Ela elogiou o fato de as autoridades locais regularem setores importantes da economia, o que teria o mérito de minimizar o risco de crises. "A China não permite uma situação como a do Lehman Brothers", disse, em referência ao banco de investimentos americano que quebrou em 2008, deflagrando uma crise financeira internacional.

A ex-presidente considerou positiva a forma como o país tem lidado com a crise envolvendo a construtora Evergrande. Também disse admirar a forma como o gigante asiático tratou da pandemia, adotando um modelo drástico de isolamento social. "Foi importante assistir o uso de uma política de Estado e o uso de inteligência artificial no combate à pandemia. Isso explica por que um país de 1,4 bilhão de habitantes teve esse resultado [em número de mortes]." De acordo com os dados da plataforma Our World in Data, a China registrou, até aqui, menos de 5.000 mortes pelo coronavírus.

O modelo econômico chinês foi descrito como inovador por Jabbour, um dos autores do livro, ligado ao PC do B. "A China realizou inovações institucionais que foram realocando o papel do Estado. A China em 2006 inaugurou políticas industriais ativas, que levaram a inovações tecnológicas disruptivas, como o 5G", disse.

Um fato digno de nota, afirmou o autor, é o controle firme do partido sobre as empresas. "Temos um CEO [presidente-executivo] ligado ao PCC [Partido Comunista Chinês] em cada empresa, isso é algo interessantíssimo."

Já Almeida, em sua fala, louvou o fato de o livro colocar questões instigantes sobre um modelo econômico que ainda gera perplexidade. "A China se tornou um mistério, porque não pode ser compreendida com as velhas chaves de pensamento", disse.