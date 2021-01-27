Centrão vira fiel da balança sobre permanência de Pazuello na Saúde

Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, está sob pressão para deixar o cargo Crédito: Marcos Corrêa/PR

Sob pressão para deixar o cargo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , tem assegurado sobrevida no cargo graças à sua amizade com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A garantia do apoio do mandatário, no entanto, dependerá da postura do bloco do Centrão, que começa a dar mostras de incômodo com a permanência do general da ativa na pasta e aumentaram a pressão pela sua demissão.

Nesta segunda-feira (25), o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ministro sobre o colapso de saúde em Manaus. Mesmo com a apuração, Bolsonaro disse a assessores palacianos que não pretende neste momento mudar o comando da Saúde.

Além da cúpula militar, para a qual a saída do ministro evitaria desgaste maior para a imagem das Forças Armadas, a articulação política do governo avalia que caso o bloco do Centrão apoie a abertura de uma CPI da Pandemia a permanência do general na Saúde se tornará insustentável.

Para auxiliares do governo, a saída do general do Exército tornou-se uma boa saída para Bolsonaro.

O diagnóstico é que o afastamento pode servir tanto de argumento contra a instalação da comissão de inquérito como de justificativa para evitar a instauração de um processo de impeachment.

Segundo relatos feitos à reportagem, integrantes do Centrão fizeram chegar ao Palácio do Planalto a opinião de que o desgaste de imagem de Pazuello virou um incômodo até mesmo para deputados simpáticos ao governo, que têm sido cobrados por eleitores e aliados sobre uma apuração contra o ministro.

A avaliação de dirigentes partidários é ainda de que a permanência de Pazuello passa também pela eleição da presidência da Câmara.

No cenário em que o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) seja eleito, a perspectiva é que o poder de barganha dele e do Centrão fique muito maior.

Desde o final do ano passado, deputados governistas defendem que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), substitua o general.

Barros, que tem a simpatia da cúpula militar, foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer (MDB).

Para dirigentes partidários, caso Lira dobre a pressão pela saída de Pazuello, é provável que Bolsonaro acabe cedendo, já que o presidente tem manifestado preocupação com a eventual abertura de um processo de impeachment.

Na opinião de assessores do governo, o envio de Pazuello a Manaus no sábado (23), em voo sem volta, amenizou as críticas contra o general, mas não foi suficiente para mudar a imagem pública de que o ministro demorou para agir no colapso de saúde na capital do Amazonas.

Nesta terça-feira (26), movimentos e partidos de oposição decidiram convocar uma megacarreata contra o presidente e apoiar a criação da CPI da Pandemia, a ser realizada em 21 de fevereiro.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ressaltou no pedido ao STF que, em relação à crise enfrentada por Manaus, Pazuello tem "dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados".

Ele observou ainda que uma eventual omissão seria passível de responsabilização cível, administrativa ou criminal.

"Mostra-se necessário o aprofundamento das investigações a fim de se obter elementos informativos robustos para a deflagração de eventual ação judicial", disse.