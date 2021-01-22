Marqueteiro é nomeado por Pazuello como assessor

Eduardo Pazuello formalizou a entrada de Marcos Eraldo Arnoud na pasta Crédito: Erasmo Salomão/ Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , formalizou nesta quinta-feira (21) a entrada de Marcos Eraldo Arnoud na pasta. Conhecido como "Markinhos Show", ele foi nomeado assessor especial, mas já atuava desde dezembro como marqueteiro do general da ativa e chefe da comunicação do ministério. Ele terá um salário de R$ 13.623.

A nomeação ocorre no momento em que Pazuello é criticado por dar informações equivocadas e contraditórias, além de manter uma relação conflituosa com a imprensa. Nesta semana, por exemplo, após entrega em massa pelo governo federal de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, o ministro disse que nunca estimulou o uso destes tratamentos. Em seu site, "venda para o cérebro", Markinhos se define como "palestrante motivacional, master coach, analista em neuromarketing, especialista em marketing, SEO, hipnólogo, mentalista, practitioner em PNL, músico, empreendedor e especialista em marketing político."

Markinhos participou de algumas das decisões recentes da Saúde que acabaram frustradas. Por exemplo, adesivar o avião que iria à Índia buscar dois milhões de doses da vacina da AstraZeneca com o slogan da campanha de vacinação do governo. Por falta de aval da Índia, que desejava discrição, o voo foi adiado e as vacinas estão vindo hoje ao Brasil, num avião da Emirates. Foi dele, também, a ideia de realizar um evento no Palácio do Planalto, no dia 19, para abrir a campanha de imunização no País. Um idoso e um profissional de saúde poderiam ser vacinados dentro do Planalto, como revelou o Estadão, mas a operação foi cancelada quando o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez a primeira foto da vacina minutos após a Anvisa liberar o uso emergencial da Coronavac.