Celso de Mello suspende julgamento que poderia afastar Dallagnol da Lava Jato

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, na noite desta segunda-feira (17), o julgamento de Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), marcado para esta terça (18).
Ele concordou com a alegação do procurador da Lava Jato de Curitiba de que seu direito de defesa foi cercado. Deltan alegava que houve "diversos episódios de violação à ampla defesa".
O acórdão do procedimento administrativo instaurado contra ele teria sido publicado de forma incompleta, houve atropelo ao se marcar o julgamento antes de "finda a instrução, colhido o interrogatório e apresentadas as alegações finais", além de indeferidas providências por ele considerada críticas.
Deltan seria julgado em processos movidos pelos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Katia Abreu (PP-TO), que o acusavam de parcialidade na condução da Operação Lava Jato, além de tentativas de interferência no processo político brasileiro.