Entenda por que lulistas e bolsonaristas se unem contra a Lava Jato

O então ministro da Justiça, Sergio Moro, no dia em que anunciou sua demissão do governo Bolsonaro Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Pouco tempo depois, no entanto, bolsonaristas e lulopetistas parecem ter encontrado um ponto de convergência, por mais contraditório que isso seja. Para defender interesses próprios, ambos se unem em críticas à Lava Jato e se colocam lado a lado com narrativas muito próximas contra um inimigo comum: o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro

No pano de fundo desse movimento, o procurador-geral da República, Augusto Aras , se mostra um ator importante. Vieram dele algumas das declarações mais agressivas contra a força-tarefa, feitas na última terça-feira (28) em uma live com um grupo de advogados.

A atitude de Aras, por si só, não poderia ser ignorada, já que ele é o atual procurador-geral da República. Esperava-se, neste sentido, que críticas a integrantes da instituição que faz parte não fossem trazidas assim, a público. Mas a forma como o PGR chegou ao cargo, sendo escolhido a dedo pelo presidente Bolsonaro, reforça as dúvidas sobre suas reais intenções.

Aras não fazia parte da lista tríplice do MPF - os procuradores elegem três nomes -, mas foi indicado por Jair Bolsonaro para o cargo mesmo assim. Isso não é proibido, mas incomum e evidenciou uma relação de proximidade com o presidente.

"Aras tem mostrado um comportamento cada vez mais de aliado comprometido com os interesses do presidente. Esse compromisso do PGR com o enfraquecimento dessas frentes de investigações da Lava Janto, da tentativa de centralização dos dados, pode ser entendido como uma forma de filtrar e controlar investigações que podem chegar ao presidente e seus aliados" Michael Mohallem - Professor da FGV Direito-Rio

A Lava Jato é a maior iniciativa de combate à corrupção no país. Nos últimos anos, prendeu cerca de 300 pessoas, entre elas políticos importantes, donos de empreiteiras e executivos. A Operação foi por muito tempo criticada pelo PT, que acusava a força-tarefa de perseguir o partido.

Políticos de diferentes siglas têm sido atingidos pela investigação, que recentemente teve como alvo grandes nomes do PSDB , como o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin e o senador José Serra.

A abrangência das ações da força-tarefa tem assustado as siglas, na visão dos especialistas. Para o cientista político João Gualberto Vasconcellos muitas das críticas feitas à Lava Jato mostram um temor quanto a onde as investigações podem chegar. Por isso, a estes interessa o fim da Operação.

"A Lava Jato coloca em risco o establishment, todo o processo de corrupção que é endêmico e sistêmico. Hoje ela não assusta só o PT, mas outros partidos, e ela tem mostrado que vai atingir outros políticos" João Gualberto Vasconcelos - Cientista Político

Talvez este seja um dos grandes medos de Bolsonaro: quem a investigação vai atingir. Principalmente agora, em um momento em que ele se aproxima do Centrão. Grande parte dos políticos investigados e presos pela Lava Jato faz parte deste grupo, conhecido por colocar em prática a velha política da troca de favores. Por causa disso, muitos são críticos da força-tarefa e veem Moro como inimigo.

O PP, por exemplo, foi um dos principais alvos da operação. E hoje é uma das siglas nas quais Bolsonaro aposta no Congresso.

Durante a campanha eleitoral e até mesmo no início do mandato, Jair Bolsonaro criticou a prática do toma-lá dá-cá e a forma como o Centrão atua. Disse que jamais faria parte dessa política. No entanto, o presidente mudou de posição e cada vez mais tem se aliado ao grupo e se distanciado do discurso de combate à corrupção para garantir apoio na Câmara.

MORO, O INIMIGO E O CANDIDATO

Grande parte dos grupos que hoje são contra a Lava Jato têm um inimigo comum: Sergio Moro . Ele atuou como juiz por quatro anos com dedicação exclusiva à Lava Jato em Curitiba e foi o responsável por várias condenações. No caso de petistas, as críticas ao ex- juiz são antigas e se devem, sobretudo, à prisão do ex-presidente Lula.

Mas para bolsonaristas, nem sempre foi assim, pelo contrário. Moro foi visto, por muito tempo, como um herói, associado ao suposto plano de combate à corrupção de Bolsonaro. Sua presença no Ministério da Justiça e Segurança Pública trouxe credibilidade ao governo, ao mesmo tempo que levantou ainda mais suspeitas sobre intenções político-eleitorais do então magistrado.

"Com o rompimento, a política do governo passou a se voltar para dar uma freada na Lava Jato, com críticas. E quando se critica a Lava Jato, você tira um grande instrumento de recall do Moro. Falar que a investigação foi ilegal, que teve excessos, que tem segredos é uma forma de esvaziá-la. E é esse o movimento político que está sendo feito neste momento" Michael Mohallem - Professor da FGV Direito-Rio

AMEAÇA AO PRESIDENTE

Essa tentativa de desidratar a força-tarefa é vista também como uma forma de manchar a imagem de Moro, que pode vir a ser uma ameaça política para o presidente. Para Michael Mohallem, as críticas à Lava Jato e o impedimento do seu avanço enfraqueceriam a figura do ex-juiz numa futura candidatura à Presidência contra Bolsonaro.

Os bolsonaristas veem no avanço da Lava Jato o crescimento do sucesso do Moro. Hoje eles se mostram muito mais preocupados com o quanto os resultados da força-tarefa podem impactar a figura do ex-juiz em um cenário eleitoral. Moro é a grande figura da operação, um símbolo. O sucesso da Lava Jato o beneficia, explicou.

Para João Gualberto Vasconcellos, não há dúvidas que a descredibilização dos integrantes da Lava Jato, sejam eles procuradores ou o ex-juiz é o que aproxima as narrativas de bolsonaristas e lulopetistas. Na opinião dele, esse movimento pode ser fatal.

É aquela máxima: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vejo uma aproximação dos inimigos da Lava Jato para desorganizá-la, mesmo que sejam de campos completamente opostos e até mesmo adversários políticos. Essa aliança será fatal para a operação, comenta o cientista político João Gualberto Vasconcelos.

Apesar de apresentarem ideologias políticas diferentes e longe de se tornarem aliados, Prando pontua que o lulopetismo e o bolsonarismo se aproximam não apenas por causa de um ponto de crítica comum, mas pela forma como tratam seus adversários.