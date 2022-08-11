Caso Bárbara Victória: exame de DNA confirma que suspeito matou a menina

O material genético de Oliveira, que foi encontrado morto dois dias depois do crime, é compatível com o identificado no corpo da criança, conforme informações do governo de Minas Gerais.

No dia do desaparecimento, Bárbara saiu de casa por volta das 17h30, vestindo short rosa e camiseta do Atlético-MG. Ela foi a uma padaria no bairro Landi e saiu do estabelecimento com uma sacola de pão. Familiares disseram que o trajeto costumava ser percorrido em menos de cinco minutos e que, diante da demora da menina, começaram a procurá-la. Com sinais de asfixia, a menina foi encontrada caída no matagal ao lado de um campinho nos arredores, dois dias depois.