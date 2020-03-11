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Protesto pró-Bolsonaro

Carla Zambelli faz consulta à Saúde sobre coronavírus nos atos do dia 15

Deputada questionou o Ministério da Saúde em busca de orientações sobre o risco de transmissão do coronavírus nas manifestações

Publicado em 10 de Março de 2020 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 22:03
Deputada Carla Zambelli (PSL-SP) é uma das aliadas de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Fernando Madeira
A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), aliada do presidente Jair Bolsonaro, consultou o Ministério da Saúde em busca de orientações sobre o risco de transmissão do coronavírus nas manifestações previstas para o próximo dia 15. As informações que obteve junto à pasta foram publicadas no site da deputada. A parlamentar é uma das principais incentivadoras do protesto.
Zambelli diz que quem tem sintomas de gripe não deve comparecer aos protestos. Além disso, recomenda que as pessoas não se cumprimentem de "forma efusiva" durante os atos.
"Todas essas dicas valem não só para a manifestação, mas para qualquer lugar onde haja mais pessoas em um mesmo ambiente, principalmente se for fechado", diz o texto com as orientações publicado pela deputada.

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As precauções com o alastramento do coronavírus no Brasil chegaram à Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também afirmou que vai pedir orientações ao ministério sobre restringir ou não o acesso ao prédio.
Enquanto isso, dispositivos que liberam álcool em gel foram espalhados pela Câmara. Nesta terça-feira, 10, uma servidora foi à comissão especial que discute o novo Fundeb usando uma máscara de proteção.
Ela disse ter tomado a medida como prevenção porque deputados presentes estiveram no evento, em Brasília, que acabou suspenso após a anfitriã, a presidente da ONG Todos Pela Educação, Priscila Cruz, ter suspeita do coronavírus.
A reunião da comissão estava cheia por conta da presença de representantes de entidades interessadas na discussão.

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