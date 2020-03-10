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Coronavírus no Brasil

Brasil tem 34 casos confirmados de novo coronavírus

O Ministério da Saúde irá detalhar em entrevista à imprensa o quadro da doença no Brasil. O número de casos suspeitos do novo vírus caiu de 930 para 893

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 17:06
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O número de casos confirmados de novo coronavírus no Brasil subiu de 25 para 34 nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira, 10.
Os pacientes estão em São Paulo (19 casos), Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Rio Grande do Sul (1), Distrito Federal (1) e Alagoas (1).
O ministério irá detalhar em entrevista à imprensa o quadro da doença no Brasil. O número de casos suspeitos do novo vírus caiu de 930 para 893.
Os Estados com mais pessoas monitoradas por possibilidade de estarem infectados são o de São Paulo (302), Minas Gerais (122), Rio de Janeiro (199) e Rio Grande do Sul (70). O ministério já descartou 780 análises de novo coronavírus.
O Rio Grande do Sul entrou nesta terça-feira, 10, na lista de Estados com casos confirmados. O paciente é um homem de 60 anos que esteve em Milão, na Itália. Ele vive em Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, a cerca de 55 quilômetros de Porto Alegre.

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