Cantor sertanejo Conrado passa por cirurgia e está em estado grave

Conrado está internado em estado grave após o acidente com o ônibus da banda em São Paulo Crédito: Divulgação

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Sales, o Conrado da dupla Conrado e Aleksandro, está internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro, na cidade de Registro, no interior paulista.

Vítima do acidente de ônibus que causou a morte de seis pessoas neste sábado (7), o cantor teve que passar por uma cirurgia após ter dado entrada no hospital aparentemente com ferimentos leves, segundo boletim médico.

O músico Júlio César Bugoli Lopes, uma das oito vítimas internadas, também está em estado grave no hospital em Registro. Ele passou por uma neurocirurgia e foi operado pela equipe de ortopedia.

O ACIDENTE

O acidente com o ônibus da banda ocorreu na rodovia Régis Bittencourt, na altura da cidade de Miracatu, no interior paulista. De acordo com a Polícia Federal Rodoviária, o pneu esquerdo estourou e o motorista perder o controle do veículo que tombou no asfalto. "Só a perícia irá explicar o que realmente aconteceu porque não há marcas de pneu no asfalto", diz o major Palumbo do Corpo de Bombeiros.

O cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34, teve a morte confirmada na tarde de sábado. As outras vítimas que morreram no acidente foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calcagnoto, o roadie/técnico Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

Em nota, a concessionária Arteris Régis Bittencourt informou que o trecho onde ocorreu o acidente é reto, tem boa condição de pavimento e é sinalizado. "A concessionária irá acompanhar o trabalho das autoridades na apuração das causas do acidente", afirmou.

A dupla sertaneja estava a caminho de São Pedro, no interior paulista, após se apresentar na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná.