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Feriados de 2022

Calendário de 2022 promete cinco feriados prolongados; veja datas

Serão cinco possíveis feriadões nacionais, a depender da decisão de empresas e, eventualmente, do governo federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2021 às 08:07

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 08:07

Calendário
O calendário do ano de 2022 promete cinco feriados prolongados Crédito: Pixabay
Simone já anuncia em alto-falantes Brasil afora que então é Natal. E, se o ano termina e nasce outra vez, por que não mirar os feriados de 2022 e se programar?
Serão cinco possíveis feriadões nacionais, a depender da decisão de empresas e, eventualmente, do governo federal.
Infelizmente, a primeira folga nacional dá a nota de como será o ritmo do novo ano. Cai no sábado o feriado de 1º de janeiro, quando é celebrada a confraternização universal.
Quem vive na cidade de São Paulo terá, em 25 de janeiro, motivos para comemorar o aniversário do município, já que a data cai em uma terça-feira.
O Carnaval, ponto facultativo, será em 1º de março, também uma terça-feira. Não se anime, porém, com o feriado prolongado, já que muitas cidades do interior paulista cancelaram a folia oficial. Nada impede, por outro lado, que festas particulares sejam organizadas.
A Paixão de Cristo, também conhecida como Sexta-feira Santa, cai em 15 de abril. Na semana seguinte, 21 de abril, é celebrado o feriado de Tiradentes. Como é uma quinta-feira, possivelmente será um feriado prolongado.
Comemorado em 1º de maio, o Dia do Trabalho em 2022 cairá em um domingo, que já é naturalmente um dia de folga para muita gente.
Em junho, o Corpus Christi será celebrado em 16 de junho, uma quinta-feira, como de costume. Por ser ponto facultativo, é provável que seja um feriado prolongado.
Em 9 de julho, o estado de São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista, feriado paulista. Infelizmente para quem esperava prolongar, no próximo ano a data cairá em um sábado.
Os três feriados seguintes serão em quartas-feiras: Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), o que diminui bastante a chance de um feriadão.
A Proclamação da República, ao menos, pode dar o gostinho de uma folga prolongada, já que 15 de novembro será em uma terça-feira em 2022.
Cinco dias depois, os paulistanos e algumas cidades pelo país terão o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), em um sábado.
E, quando menos esperar, Simone estará novamente avisando que é Natal. A data festiva combina com domingo, não? Pois deu match em 2022.

FERIADOS NACIONAIS

  • 1º.jan (sábado): Dia da confraternização universal;
  • 1º.mar (terça): Carnaval (facultativo);
  • 15.abr (sexta): Paixão de Cristo;
  • 21.abr (quinta): Tiradentes;
  • 1º.mai (domingo): Dia do Trabalho;
  • 16.jun (quinta): Corpus Christi (facultativo);
  • 7.set (quarta): Independência do Brasil;
  • 12.out (quarta): Nossa Senhora Aparecida;
  • 2.nov (quarta): Finados;
  • 15.nov (terça): Proclamação da República;
  • 25.dez (domingo): Natal.

FERIADOS EM SÃO PAULO

  • 25.jan (terça): Aniversário da cidade;
  • 9.jul (sábado): Revolução Constitucionalista;
  • 20.nov (domingo): Dia da Consciência Negra.

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