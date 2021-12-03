Calendário de 2022 promete cinco feriados prolongados; veja datas

Serão cinco possíveis feriadões nacionais, a depender da decisão de empresas e, eventualmente, do governo federal.
Infelizmente, a primeira folga nacional dá a nota de como será o ritmo do novo ano. Cai no sábado o feriado de 1º de janeiro, quando é celebrada a confraternização universal.
Quem vive na cidade de São Paulo terá, em 25 de janeiro, motivos para comemorar o aniversário do município, já que a data cai em uma terça-feira.
O Carnaval, ponto facultativo, será em 1º de março, também uma terça-feira. Não se anime, porém, com o feriado prolongado, já que muitas cidades do interior paulista cancelaram a folia oficial. Nada impede, por outro lado, que festas particulares sejam organizadas.
A Paixão de Cristo, também conhecida como Sexta-feira Santa, cai em 15 de abril. Na semana seguinte, 21 de abril, é celebrado o feriado de Tiradentes. Como é uma quinta-feira, possivelmente será um feriado prolongado.
Comemorado em 1º de maio, o Dia do Trabalho em 2022 cairá em um domingo, que já é naturalmente um dia de folga para muita gente.
Em junho, o Corpus Christi será celebrado em 16 de junho, uma quinta-feira, como de costume. Por ser ponto facultativo, é provável que seja um feriado prolongado.
Em 9 de julho, o estado de São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista, feriado paulista. Infelizmente para quem esperava prolongar, no próximo ano a data cairá em um sábado.
Os três feriados seguintes serão em quartas-feiras: Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), o que diminui bastante a chance de um feriadão.
A Proclamação da República, ao menos, pode dar o gostinho de uma folga prolongada, já que 15 de novembro será em uma terça-feira em 2022.
Cinco dias depois, os paulistanos e algumas cidades pelo país terão o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), em um sábado.
E, quando menos esperar, Simone estará novamente avisando que é Natal. A data festiva combina com domingo, não? Pois deu match em 2022.
FERIADOS NACIONAIS
- 1º.jan (sábado): Dia da confraternização universal;
- 1º.mar (terça): Carnaval (facultativo);
- 15.abr (sexta): Paixão de Cristo;
- 21.abr (quinta): Tiradentes;
- 1º.mai (domingo): Dia do Trabalho;
- 16.jun (quinta): Corpus Christi (facultativo);
- 7.set (quarta): Independência do Brasil;
- 12.out (quarta): Nossa Senhora Aparecida;
- 2.nov (quarta): Finados;
- 15.nov (terça): Proclamação da República;
- 25.dez (domingo): Natal.
FERIADOS EM SÃO PAULO
- 25.jan (terça): Aniversário da cidade;
- 9.jul (sábado): Revolução Constitucionalista;
- 20.nov (domingo): Dia da Consciência Negra.