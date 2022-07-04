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São Paulo

Caça da FAB dispara e intercepta aeronave com 500 kg de cocaína

Duas pessoas fugiram após pouso forçado; nenhum suspeito foi preso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2022 às 07:39

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 07:39

Caças da Força Aérea Brasileira (FAB) dispararam neste domingo (3) contra uma aeronave de pequeno porte que carregava 500 quilos de pasta base de cocaína. A droga foi apreendida após um pouso forçado da aeronave entre as cidades de Jales e Pontalinda, interior de São Paulo. De acordo com a FAB, duas pessoas que estavam no avião fugiram e ninguém foi preso.
FAB intercepta aeronave carregada com 500 kg de drogas.
FAB intercepta aeronave carregada com 500 kg de drogas. Crédito: Reprodução/Twitter
De acordo com a FAB, a aeronave de pequeno porte entrou sem autorização no espaço aéreo por volta das 12h30, no Mato Grosso do Sul. Dois caças A-29 Super Tucano foram acionados para monitorar o avião, considerado suspeito. Os pilotos da Aeronáutica ordenaram mudança de rota e pouso, mas não obtiveram resposta. Foi feito, então, um disparo de aviso, direcionado para um ponto próximo à aeronave.
Sem resposta, o avião passou a ser considerado hostil e foi alvo de um tiro de detenção. O disparo tem como objetivo causar avarias na aeronave para exigir o pouso forçado.
Segundo a FAB, a Polícia Federal encontrou cerca de 500 kg de pasta base de cocaína, matéria-prima para a fabricação da droga.

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