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Pandemia

Governador Renato Casagrande testa positivo para a Covid-19

A informação foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo estadual na manhã desta segunda-feira (4) em uma rede social
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jul 2022 às 07:08

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 07:08

Governador Renato Casagrande visitando a TecnoAgro
Governador Renato Casagrande visitando a TecnoAgro Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) testou positivo para  a Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo estadual na manhã desta segunda-feira (4) em uma rede social. 
Governador Renato Casagrande testa positivo para a Covid-19
"Após sentir alguns sintomas, testei e recebi o resultado positivo para Covid-19. Estou com o ciclo vacinal completo e seguirei todas as orientações médicas. Por isso, manterei minhas agendas e compromissos como governador de forma virtual", informou Casagrande. 
Esta é a segunda vez que Casagrande recebe o teste positivo para o novo coronavírus. O diagnóstico foi informado pelo governador no dia 25 de maio de 2020. Na ocasião, a primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, também testou positivo para a doença.

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