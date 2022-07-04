O governador Renato Casagrande (PSB) testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo estadual na manhã desta segunda-feira (4) em uma rede social.
Governador Renato Casagrande testa positivo para a Covid-19
"Após sentir alguns sintomas, testei e recebi o resultado positivo para Covid-19. Estou com o ciclo vacinal completo e seguirei todas as orientações médicas. Por isso, manterei minhas agendas e compromissos como governador de forma virtual", informou Casagrande.
Esta é a segunda vez que Casagrande recebe o teste positivo para o novo coronavírus. O diagnóstico foi informado pelo governador no dia 25 de maio de 2020. Na ocasião, a primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, também testou positivo para a doença.