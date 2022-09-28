Briga entre torcidas deixa ao menos 4 feridos a tiros em MG

Ao menos quatro torcedores foram feridos a tiros após uma briga entre torcidas organizadas, na manhã desta quarta-feira (28), na rodovia Fernão Dias, região de Cosmópolis, em Minas Gerais , segundo a Polícia Rodoviária Federal

Briga entre torcidas organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras na manhã desta quarta-feira (28), em Minas Gerais, deixou torcedores feridos Crédito: Redes sociais

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para intervir em uma briga entre as organizadas Mancha AlviVerde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro. O incidente ocorreu na altura do km 592 da BR-381.

Os quatro feridos, acrescentou a PRF, foram encaminhados para hospitais da região. O estado de saúde deles não havia sido informado até a publicação desta reportagem. Também há outros feridos, por paus e barras de ferro.

A polícia rodoviária acompanha o caso, que ainda está em andamento, e encaminharia mais informações no decorrer da tarde. A Polícia Militar mineira também apoia a ação.

A Arteris, responsável pela administração da rodovia Fernão Dias, afirmou que registrou a briga de torcidas, por volta das 10h30, no sentido Belo Horizonte (MG).

Para garantir a segurança de motoristas, o trecho foi totalmente interditado, com apoio da PRF, gerando 3,5 quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada por volta das 12h e o tráfego normalizou cerca de meia hora depois, acrescentou a concessionária.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, 39 anos, sangrando, caído no asfalto, rodeado por torcedores do Cruzeiro. Ele está aparentemente desnorteado.

#Registro📸 Presidente da Mancha verde é pego pela Máfia azul , ônibus da mancha seguia pra MG enquanto os da Máfia seguiam pra são paulo e se encontraram na BR. pic.twitter.com/g4k8PBvqwP — ETTORCIDA💎 (@ettorcidamemo) September 28, 2022

Em outras imagens, o presidente da organizada paulista aparece andando com dificuldade, quando é derrubado com uma voadora, desferida por um homem usando roupas da organizada de Minas Gerais. Nas imagens é possível ver membros da Máfia Azul segurando pedaços de pau, barras de ferro e até um facão.

Na internet, o presidente de honra da Mancha Verde, Paulo Serdan, classifica o incidente como "guerra." "Faz parte da guerra, bater, faz parte da guerra, apanhar também, faz parte da guerra ganhar, faz parte da guerra perder, uma hora você perde", diz sobre o fato dos membros da torcida do Palmeiras terem apanhado na rodovia. Ele ainda classificou a ação deles como "heroica."

#Registro📸 Ex presidente e atual presidente da Escola de samba mancha Verde Paulo serdan se pronuncia sobre o ocorrido "Faz parte" confira o video: pic.twitter.com/Nz5lvaFPIa — ETTORCIDA💎 (@ettorcidamemo) September 28, 2022

Também nas redes sociais, a Máfia Azul afirmou ter ocorrido um "fato lamentável" em que precisou "agir em legítima defesa" com o intuito de "defender a integridade de todos [torcedores]" que rumavam para Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta, a Ponte Preta, pelo campeonato brasileiro da série B.