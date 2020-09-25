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Brasileiros reduzem adesão às medidas de isolamento social, diz Pnad Covid

A parcela da população que ficou rigorosamente isolada somou 37,3 milhões na primeira semana de setembro, 1,6 milhão de pessoas a menos em isolamento social em apenas uma semana.

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 11:33
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande:  2,2 milhões de pessoas a menos estão em distanciamento social Crédito: Fernando Madeira
A população brasileira diminuiu a adesão às medidas de isolamento social na primeira semana de setembro, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) semanal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25). Aproximadamente 86,4 milhões de pessoas ficaram em casa e só saíram por necessidade básica na primeira semana de setembro, o equivalente a 40,9% da população. O resultado representa cerca de 2,2 milhões de pessoas a menos em distanciamento social em apenas uma semana.
A parcela da população que ficou rigorosamente isolada somou 37,3 milhões na primeira semana de setembro, 1,6 milhão de pessoas a menos em isolamento social em apenas uma semana.
Outros 5,9 milhões disseram que não adotaram qualquer tipo de restrição de contato em função da pandemia do novo coronavírus na primeira semana de setembro, 900 mil pessoas a mais nessa condição que na semana anterior.
Uma fatia de 80,7 milhões de pessoas declarou ter reduzido o contato social, mas continuou saindo de casa ou recebendo visitas, 3,6 milhões a mais que na semana anterior.

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Na semana de 30 de agosto a 5 de setembro, 9,9 milhões de pessoas, o equivalente a 4,7% da população brasileira, apresentavam pelo menos um dos 12 sintomas associados à síndrome gripal investigados pela pesquisa: febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dor no peito, náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos olhos, perda de olfato ou paladar e dor muscular.
Cerca de 2,4 milhões de pessoas procuraram estabelecimento de saúde em busca de atendimento. Entre os que procuraram atendimento em hospital, 127 mil (18,9%) foram internados.

ESTUDANTES NA ESCOLA

Na primeira semana de setembro, o Brasil tinha cerca de 46 milhões de estudantes que frequentavam escolas ou universidades, mas 7,3 milhões deles (15,8% do total) não tiveram atividades escolares. O resultado representa uma ligeira piora em relação à semana anterior, quando 7,2 milhões de estudantes não tiveram atividades educacionais, diz a Pnad Covid do IBGE. Entre os 38 milhões de estudantes que tiveram atividades escolares na primeira semana de setembro, 25 milhões (65,6% deles) tiveram atividades em cinco dias da semana.

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